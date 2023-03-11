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德州男癡迷女播客 西雅圖行凶釀三死

編譯林思牧／綜合報導

德州一位印度裔大卡車司機對33歲的播客節目女主持人深深迷戀，女子向法院申請禁制令獲准，不料癡迷男子突然在華盛頓州西雅圖郊區現身，他10日凌晨闖入女主持人的家把夫妻兩人槍殺後自殺身亡。

西雅圖的NBC分台是首先報導這件新聞的媒體之一，印度裔的33歲播客主持人佐瑞薩德基(Zohreh Sadeghi)是印度傳統醫藥Ayurvedic Medicine的醫生，就是像「中醫藥」(Chinese Medicine)醫師那樣的專業人士，英文簡稱為Ay.D。

她的播客節目在印度裔人士間略有名氣，內容包括養生、美容、怡情、居家裝飾等項目，德州的38歲大卡車司機柯達卡拉梅薩伊(Ramin Khodakaramrezaei)經常看她的節目，漸漸對她產生迷戀情愫(became obsessed)。

卡車司機在網路上跟薩德基醫師聯繫上，兩人有時互送簡訊，但後來司機的話語越來越離譜，而且一整天不停地給她送訊息，讓她不勝其煩，後來薩德基醫師向法院申請禁制令獲准，但執法單位不知道卡車司機究竟住在哪裡，無法把禁制令送到他的手中。

不料10日凌晨2時左右，華盛頓州西雅圖郊區的瑞德蒙市(Redmond)發生三死槍擊案，一名男子打破薩德基醫師家的窗戶闖進室內，開槍把薩德基醫師和她的35歲丈夫莫哈默德納瑟利(Mohammed Naseri)槍殺，接著他開槍把自己擊斃。薩德基醫師的母親逃過一劫，是她打電話向警方報案。

瑞德蒙市警局在初步調查之後指出，卡車司機過去幾個月一直在跟監(stalking)薩德基醫師，甚至找到了她在華盛頓州的地址，但警方不確定他是何時到達西雅圖地區，這件三死凶殺案震撼了瑞德蒙這個一向平靜的高級住宅區。

印度 西雅圖 華盛頓州

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