德州眾議員推減稅法案 獨厚異性戀家庭

共和黨籍德州眾議員斯萊頓（Bryan Slaton）日前提出HB 2889法案，建議替有四個或更多孩子的異性戀家庭提供產業稅減免。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，代表德州 北部第二區共和黨籍德州眾議員 斯萊頓（Bryan Slaton），日前提出HB 2889法案，建議替有四個或更多孩子的異性戀家庭提供產業稅（property tax）減免。

斯萊頓在法案中寫到，將向「某些已婚夫婦」，與其婚後出生的親生子女或領養子女提供產業稅抵免。

根據該法案，只有「一男一女合法結婚，且雙方從未離婚」的夫妻，才有資格享受減稅。該項稅收減免不適用於單親父母、同性伴侶、男女同志，雙性戀、跨性別 族群（LGBTQ）夫婦，與至少有一伴侶曾離婚的夫婦，以及在婚前有親生子女或領養子女的夫婦。

符合條件的夫妻可獲得多少稅收減免，與家庭人數有關。擁有四個孩子的父母，可能會獲得40%產業稅減免，每增加一個孩子，稅收減免就會增加。擁有十個或更多孩子的夫婦，可能不需繳納任何產業稅。

「支持德州意味著支持德州家庭」斯萊頓說，「德州將開始對夫妻說：結婚，保持婚姻關係，然後多生多養。」

斯萊頓說，他受到匈牙利和波蘭實施類似政策的啟發，希望他的法案能通過設立生育經濟獎勵措施，來提振該州下降的出生率。

在此之前，他還提出禁止兒童參加變裝表演相關法案，並針對跨性別青少年的性別認同健康照護，視為為德州法下的虐待兒童行為。