電話報案同時被槍殺 休士頓爆3死命案

休士頓 911調度員3日凌晨正在接一名女子的報案電話時聽到槍響,警察 到達電話打來的住家時發現屋裡有三具屍體,推測為「殺人後自殺」(murder-suicide)事件,這三人應是一對父母和他們的少年兒子。

休士頓市警局指出,3日凌晨一名女子打911電話後剛要向調度員陳述報案原因時,調度員聽到那名女子大喊:別傷害我!(Don't hurt me ),然後有一位男子說:把電話掛掉!(Hang up the phone),接著調度員聽到幾聲槍響。警局立即派遣巡邏警員前往位於市區西南部靛藍街(Indigo Street)的那棟住宅,警方同時知會消防局派急救人員到那個地址接應。

警察敲門後沒有人應門,警消人員協力把門撞破,發現屋裡有三人倒臥在血泊中,一人是在走道上,一人是在起居間,那名女子則是陳屍在臥房中。警方推測兩位應該是夫妻,男女大約是60歲上下,年輕的男子應該還不到20歲,調查人員向鄰居詢問後,認為那位少年應該是那對夫妻的兒子。

市警局的威爾肯警官(Lt. Wilken)指出,警局才剛剛開始調查這件三屍命案,還有許多細節並不清楚,也不便公布死者的身分,他沒有指明到底是誰開槍的,但他希望民眾注意有自殺傾向的家人或親友,趁早給他們紓解想自殺的癥結,免得最後出現這種令人遺憾的「自我滅門」慘劇。

全國自殺防範生命線(National Suicide Prevention Lifeline)的免費電話是800-273-8255,該機構在全國各地都有危機協助中心(local crisis centers),免費提供保密的諮詢服務,讓情緒受到打擊的人可以有商談、紓解及找出解決方案的途徑。