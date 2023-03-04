電話報案同時被槍殺 休士頓爆3死命案

休士頓 911調度員3日凌晨正在接一名女子的報案電話時聽到槍響，警察 到達電話打來的住家時發現屋裡有三具屍體，推測為「殺人後自殺」（murder-suicide）事件，這三人應是一對父母和他們的少年兒子。

休士頓市警局指出，3日凌晨一名女子打911電話後剛要向調度員陳述報案原因時，調度員聽到那名女子大喊：別傷害我！（Don't hurt me ），然後有一位男子說：把電話掛掉！（Hang up the phone），接著調度員聽到幾聲槍響。警局立即派遣巡邏警員前往位於市區西南部靛藍街（Indigo Street）的那棟住宅，警方同時知會消防局派急救人員到那個地址接應。

警察敲門後沒有人應門，警消人員協力把門撞破，發現屋裡有三人倒臥在血泊中，一人是在走道上，一人是在起居間，那名女子則是陳屍在臥房中。警方推測兩位應該是夫妻，男女大約是60歲上下，年輕的男子應該還不到20歲，調查人員向鄰居詢問後，認為那位少年應該是那對夫妻的兒子。

市警局的威爾肯警官（Lt. Wilken）指出，警局才剛剛開始調查這件三屍命案，還有許多細節並不清楚，也不便公布死者的身分，他沒有指明到底是誰開槍的，但他希望民眾注意有自殺傾向的家人或親友，趁早給他們紓解想自殺的癥結，免得最後出現這種令人遺憾的「自我滅門」慘劇。

全國自殺防範生命線（National Suicide Prevention Lifeline）的免費電話是800-273-8255，該機構在全國各地都有危機協助中心（local crisis centers），免費提供保密的諮詢服務，讓情緒受到打擊的人可以有商談、紓解及找出解決方案的途徑。