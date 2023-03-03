眼科醫師鮑亞群 教長輩愛眼方法
群鷹眼眼科中心負責人鮑亞群醫師，有鑑於有很多長輩在眼疾就診時經常碰到一些問題，3月2日應福遍中國教會之邀前往演講，教導長輩們如何有效地與醫生溝通，現場座無虛席，民眾發問熱烈，鮑亞群一一回答，場面溫馨。
針對長輩近年來有長時間看手機或平板電腦產生的後遺症，如視力模糊、重影、眼睛乾澀、眼睛刺痛、頭痛、脖子痛、肩膀痛、手指、手腕痛等症狀，她表示，造成這些現象，非常有可能是光線不好、鏡片度數不準、姿勢不良、距離不對、屏幕反光、藍光等綜合因素造成。
鮑亞群建議長輩們一定要專業的醫師定期檢查眼睛，眼鏡也有定期檢查，早期診斷可以避免情況惡化，配眼鏡時也要選抗反光、防紫外線及藍光等的保護，才能最大程度的避免造成傷害，請長輩們一定要注意，群鷹眼眼科中心的目標是提供最專業的視力保健。該中心個性化解決方案將滿足每位患者的需求。患者是該中心實踐的核心，也是該中心存在的原因。在任何時候，患者都將得到尊重，尊嚴和同情。
鲍亞群出生於中國，1991年移居美國，她擁有廈門大學生物化學學士學位，馬歇爾大學生物學碩士學位，並於2003年獲得休士頓眼科視光學院博士學位。她接受過護理，兒科，青光眼的廣泛培訓，可以管理接受過白內障和激光手術的患者。她也是視光學會的會員。
在啟動鷹眼眼科中心之前，鲍亞群在許多私人和企業診所中實踐了五年。她為社區各年齡段的患者提供基础和急診眼科護理。鲍亞群專注檢查護理青少年視力，她還特別關注最新的隱形鏡片技術，以便為患者提供最佳視力和舒適度，她經常參加各種本地和國際義務活動，群鹰眼科中心eagle eye center，糖城診所281-491-2199，地址：1730 Williams Trace suite J Sugarland, Texas 77478。
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