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眼科醫師鮑亞群 教長輩愛眼方法

記者封昌明／休士頓報導
群鷹眼眼科中心負責人鮑亞群博士在福遍中國教會教導長輩如何保護眼睛。 （記者封昌明／攝影）
群鷹眼眼科中心負責人鮑亞群博士在福遍中國教會教導長輩如何保護眼睛。 （記者封昌明／攝影）

群鷹眼眼科中心負責人鮑亞群醫師，有鑑於有很多長輩在眼疾就診時經常碰到一些問題，3月2日應福遍中國教會之邀前往演講，教導長輩們如何有效地與醫生溝通，現場座無虛席，民眾發問熱烈，鮑亞群一一回答，場面溫馨。

針對長輩近年來有長時間看手機或平板電腦產生的後遺症，如視力模糊、重影、眼睛乾澀、眼睛刺痛、頭痛、脖子痛、肩膀痛、手指、手腕痛等症狀，她表示，造成這些現象，非常有可能是光線不好、鏡片度數不準、姿勢不良、距離不對、屏幕反光、藍光等綜合因素造成。

鮑亞群建議長輩們一定要專業的醫師定期檢查眼睛，眼鏡也有定期檢查，早期診斷可以避免情況惡化，配眼鏡時也要選抗反光、防紫外線及藍光等的保護，才能最大程度的避免造成傷害，請長輩們一定要注意，群鷹眼眼科中心的目標是提供最專業的視力保健。該中心個性化解決方案將滿足每位患者的需求。患者是該中心實踐的核心，也是該中心存在的原因。在任何時候，患者都將得到尊重，尊嚴和同情。

鲍亞群出生於中國，1991年移居美國，她擁有廈門大學生物化學學士學位，馬歇爾大學生物學碩士學位，並於2003年獲得休士頓眼科視光學院博士學位。她接受過護理，兒科，青光眼的廣泛培訓，可以管理接受過白內障和激光手術的患者。她也是視光學會的會員。

在啟動鷹眼眼科中心之前，鲍亞群在許多私人和企業診所中實踐了五年。她為社區各年齡段的患者提供基础和急診眼科護理。鲍亞群專注檢查護理青少年視力，她還特別關注最新的隱形鏡片技術，以便為患者提供最佳視力和舒適度，她經常參加各種本地和國際義務活動，群鹰眼科中心eagle eye center，糖城診所281-491-2199，地址：1730 Williams Trace suite J Sugarland, Texas 77478。

福遍中國教會的長輩們都很開心參加講座。（記者封昌明／攝影）
福遍中國教會的長輩們都很開心參加講座。（記者封昌明／攝影）

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