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馬斯克宣布新廠設墨西哥 特斯拉股價跌

編譯林思牧／綜合報導
距特斯拉奧斯汀廠不遠的墨西哥境內，會有新工廠。( Gigafactory Texas推特)
距特斯拉奧斯汀廠不遠的墨西哥境內，會有新工廠。( Gigafactory Texas推特)

特斯拉電動車(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)3月1日(周三)於投資人日(Investor Day)演說中宣布，公司的下一個電動車製造廠將會設在墨西哥東北部的蒙特瑞 (Monterrey)，這個地點與公司總部奧斯汀之間的距離不太遠，但這項活動卻使公司股價與許多半導體業者的股價大幅下挫。

　鑒於美國人民越來越討厭美國公司到國外設廠生產的現象，馬斯克強調這家新工廠是補充性質生產設施(supplemental production facility)，也就是不會把現有四家工廠的產能外送到這個新廠，特斯拉目前有四個電動車裝配廠，原廠是在公司過去的總部，也就是北加州的佛利蒙(Fremont)廠址，另外三個是在德州的奧斯汀、中國的上海和德國的柏林(Berlin)，目前這四家工廠每年生產大約200萬輛車。

　馬斯克曾說，特斯拉的遠程目標是每年生產2000萬輛車，在周三的活動中，有些投資人對馬斯克沒有宣布公司將出產新的車款感到失望，但馬斯克表示他不希望特斯拉同時生產十款以上的車種。股市顯然也對這個宣告頗為沮喪，2日(周四)一開盤特斯拉股票(代號TSLA)就大跌6%。

　特斯拉動力傳送工程部門(Powertrain engineering)的領導柯林坎波(Colin Campbell)上台發言時指出，車輛上使用的碳化矽電晶體(silicon carbide transistors)價格昂貴，但特斯拉的工程部門已經找到可以大幅減少碳化矽電晶體數量的生產方式，而且車輛性能和能源效率不會變差，下一代的特斯拉車輛使用的碳化矽電晶體數量只有現在的25%左右。

　此言一出，ON半導體公司(ON Semiconductor Corp.)與ST微電子公司(ST Microelectronics)股價應聲下跌4%以上，狼速(Wolfspeed)暴跌9%，MP物質(MP Materials)暴跌超過12%，投資人認為在特斯拉帶頭之下整個汽車製造業都會群起效尤，讓半導體的需求量大幅減少。

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