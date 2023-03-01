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加州伴遊女休城失蹤 遺骨森林尋獲

編譯林思牧／綜合報導
山姆休士頓國家森林找到的骸骨證實為失蹤的加州女子翡麗西亞強森。(蒙哥馬利縣警方／KHOU電視台)
山姆休士頓國家森林找到的骸骨證實為失蹤的加州女子翡麗西亞強森。(蒙哥馬利縣警方／KHOU電視台)

去年4月從南加州休士頓旅遊的24歲女子，失蹤以後多月杳無影蹤，德州交通局(Texas Dept. of Transportation，簡稱TxDOT)的員工2月稍早在山姆休士頓國家森林(Sam Houston National Forest)中發現一個屍體袋，法醫27日(周一)宣布裡面的遺骨確實是那名女子，但那名早已被警方指認出的嫌犯卻仍未落網。

　非洲裔的美女翡麗西亞強森(Felicia Johnson)是網路伴遊俱樂部(escort club)的會員，俱樂部的會員多半是女性，她們把照片和部分個人資訊放在資料庫裡，她們去和人一起玩樂會有金錢或禮物等的收穫。翡麗西亞去年4月同意和27歲的休士頓男子恩沃波多(Chuk-Weu-Buka Nwobodo)一起遊樂，她從加州聖地牙哥(San Diego)飛到休士頓與恩沃波多會面。

　接著在4月16日翡麗西亞就和家人斷了音訊，經過幾天的努力探問，家人認為她一定是出事了，他們大致知道翡麗西亞是用什麼方式賺錢。休士頓市警局接到失蹤人口的報案後，很快就循線找到恩沃波多，在他所住的地方也找到一些翡麗西亞曾經逗留過的證據，查驗過恩沃波多的電腦和手機之後，發現在事發之前恩沃波多曾在網路上搜尋，題材包括如何成為連環殺手(how to be a serial killer)和休士頓地區林木最深的地點等，在恩沃波多的車子裡又找到一把槍、一把刀和一把鐵鍬(shovel)。

　警方向法院申請到逮捕令(arrest warrant)時，恩沃波多已經畏罪潛逃，幾個月來都找不到他的蹤影。2月稍早TxDOT的一名員工在工作時在森林裡發現一個淺墳，有一個袋子部分露出地面，他稍微檢查就發現裡面是一具人類的骨骸，立即向上級報案。

　法醫在27日宣布那副遺骨確實就是翡麗西亞時，她的父親向KHOU電視台表達他對那名TxDOT員工的謝忱，雖然人死不能復生，但這樁悲劇總算有個了結，他不必再為翡麗西亞到底在哪裡而傷神，他將把翡麗西亞的遺骨帶回聖地牙哥，為她舉行一場慎重的喪禮，讓家人親戚朋友正式給翡麗西亞告別。

休士頓 加州 聖地牙哥

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