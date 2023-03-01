加州伴遊女休城失蹤 遺骨森林尋獲
去年4月從南加州到休士頓旅遊的24歲女子，失蹤以後多月杳無影蹤，德州交通局(Texas Dept. of Transportation，簡稱TxDOT)的員工2月稍早在山姆休士頓國家森林(Sam Houston National Forest)中發現一個屍體袋，法醫27日(周一)宣布裡面的遺骨確實是那名女子，但那名早已被警方指認出的嫌犯卻仍未落網。
非洲裔的美女翡麗西亞強森(Felicia Johnson)是網路伴遊俱樂部(escort club)的會員，俱樂部的會員多半是女性，她們把照片和部分個人資訊放在資料庫裡，她們去和人一起玩樂會有金錢或禮物等的收穫。翡麗西亞去年4月同意和27歲的休士頓男子恩沃波多(Chuk-Weu-Buka Nwobodo)一起遊樂，她從加州聖地牙哥(San Diego)飛到休士頓與恩沃波多會面。
接著在4月16日翡麗西亞就和家人斷了音訊，經過幾天的努力探問，家人認為她一定是出事了，他們大致知道翡麗西亞是用什麼方式賺錢。休士頓市警局接到失蹤人口的報案後，很快就循線找到恩沃波多，在他所住的地方也找到一些翡麗西亞曾經逗留過的證據，查驗過恩沃波多的電腦和手機之後，發現在事發之前恩沃波多曾在網路上搜尋，題材包括如何成為連環殺手(how to be a serial killer)和休士頓地區林木最深的地點等，在恩沃波多的車子裡又找到一把槍、一把刀和一把鐵鍬(shovel)。
警方向法院申請到逮捕令(arrest warrant)時，恩沃波多已經畏罪潛逃，幾個月來都找不到他的蹤影。2月稍早TxDOT的一名員工在工作時在森林裡發現一個淺墳，有一個袋子部分露出地面，他稍微檢查就發現裡面是一具人類的骨骸，立即向上級報案。
法醫在27日宣布那副遺骨確實就是翡麗西亞時，她的父親向KHOU電視台表達他對那名TxDOT員工的謝忱，雖然人死不能復生，但這樁悲劇總算有個了結，他不必再為翡麗西亞到底在哪裡而傷神，他將把翡麗西亞的遺骨帶回聖地牙哥，為她舉行一場慎重的喪禮，讓家人親戚朋友正式給翡麗西亞告別。
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