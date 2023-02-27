攔檢發生意外 警員槍抵車主 還威脅殺死他

背對鏡頭的警員手持槍械對準駕駛頭部。（KHOU電視台）

2022年12月發生在德州 澤西村（Jersey Village）的警方攔檢再度成為議論焦點。Patrick Royal當時所駕車輛後方向燈疑似故障，澤西村警察 因此攔停車輛，並要求Patrick Royal下車。Patrick Royal先是拒絕，後來下車後又因為警員擒抱而疑似抵抗，另一名警員因此掏槍上前，以槍抵住Patrick Royal的頭部並威脅要殺了他。倡議團體公開監視器畫面，並質疑警方執法過當。

休士頓KHOU電視台指出，Patrick Royal當時所開的車輛尾燈疑似不亮，因此警察要求他將車靠邊停下，並下車說明。但是Patrick Royal拒絕後，雙方發生口角，之後Patrick Royal終於願意下車，不過一名黑人員警卻以摔角的擒抱法壓制Patrick Royal。根據另一名員警bodycam的畫面，Patrick Royal置於車頂的某項物品掉落，Patrick Royal似乎有意彎腰撿取，但被另一名白人警察認為有意威脅，因此拔槍上前。

根據Patrick Royal所稱，與員警bodycam所錄到的畫面，第二名警察威脅要殺掉Patrick Royal，並稱Patrick Royal為愚蠢的混蛋。澤西村警局則告訴KHOU，Patrick Royal當時掉落的物品為手機 ，局裡已對第二名員警的行為展開內部調查，確認是否有不當之處。