僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，根據公共政策非營利組織CivMetrics收集的數據，至目前為止，德州 雇主在2023年至少解僱4625人。全美只有加州裁員 人數較德州更多，有1萬1331人遭解僱。

然而，相較德州裁員實際人數，此統計數字可能被低估。該非營利組織的名單，僅包括勞工調適及再訓練預告法案（Worker Adjustment and. Retraining Notification Act，WARN）所涵蓋的裁員。該法是一聯邦法律，要求員工超過100人的公司，向州政府報告裁員情況。換句話說，CivMetric的數據中，並不包括規模較小，非WARN法案涵蓋公司被裁員者。

科技行業大規模裁員，可能占德州裁員總數很大一部分。到目前為止，奧斯汀在2023年的美國裁員城市中排名第五，僅次於西雅圖、舊金山和華盛頓州的雷蒙德(Redmond）等其他科技中心。

德州其他幾個城市，2023年裁員人數也有所上升。其中，蘭卡斯特（Lancaster）排名全美第九，路易斯維爾（Lewisville）排名第19，歐文（Irving）在CivMetrics對城市裁員數據的分析中，名列前20。

然而，德州人現在尚無需恐慌。根據位於達拉斯WFAA電視台數據，德州職位空缺總人數，大約是求職失業人數的兩倍，儘管各界對經濟衰退的擔憂迫在眉睫，經濟不確定性不斷增加，但這一數字自去年11月以來始終保持穩定。裁員也保持一致。根據WFAA日前報導，在同一時間內，裁員率僅從0.9%爬升至1%。