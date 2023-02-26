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床墊麥克質疑選舉 哈里斯縣長稱滑稽

編譯胡立宗／綜合報導
哈里斯縣縣長伊達戈。（取自伊達戈推特帳號）
哈里斯縣縣長伊達戈。（取自伊達戈推特帳號）

德州哈里斯縣2022年縣長選舉的餘波不斷，在「床墊麥克」（Mattress Mack）狀告哈里斯縣選務處後，縣長伊達戈（Lina Hidalgo）回應，先是「枕頭先生」（pillow guy）質疑選舉不公，現在連「床墊先生」（mattress guy）也要來參一腳，「整件事變得相當滑稽了」（It's almost comical.）。

「床墊麥克」狀告哈里斯縣後，再與縣長伊達戈口水戰。（Mattress Mack臉...
「床墊麥克」狀告哈里斯縣後，再與縣長伊達戈口水戰。（Mattress Mack臉書）

枕頭先生意指MyPillow的老闆林德（Mike Lindell），他是挺川大將，向來質疑2020年總統大選結果。床墊先生則是床墊麥克，也就是德州連鎖家具店Gallery Furniture創辦人麥肯維爾（Jim McIngvale）。麥肯維爾本周表示要對哈里斯縣選務處提告，因為哈里斯縣選務處一直不願公開2022年選舉的真實過程。

在23日的記者會上，伊達戈說，質疑選舉不公的，不只是支持總統川普的枕頭先生，現在連床墊先生也來了。但她強調，哈里斯縣兌現了民主制度，每張選票都是由選民投下的，但現在卻有人質疑選舉不公，真的不知道是為了他們的生意，還是要搏版面？

麥肯維爾則尖酸地回嘴，說他有兩個問題想問問伊達戈縣長大人，妳這一生有沒有腳踏實地的完成一件事，有沒有為了薪水做牛做馬過？他還說，訴訟的依據實實在在，他要求的是選務紀錄，而且選務官員是為了縣民服務，而不是縣民只要乖乖聽話就好。

德州 川普

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