德州隕石出現不到三天 鄰州天文迷找到首塊碎片
2月15日傍晚劃過南德州天空的大流星，響聲和震動引起民眾和禽獸的驚恐，一位來自亞利桑納州的天文迷在德州找到這次撞擊地球隕石的第一塊碎片，令許多在臉書上看到這塊發亮黑石照片的人嘖嘖稱奇。
航太總署NASA在檢驗雷達紀錄與其他資訊以後，認為那件太空物體在進入大氣層燃燒之前重達1000磅，該單位並且依據物體進入大氣的角度與速度，宣布了麥凱倫西邊一帶隕石可能落地的條狀區域。國家海洋與大氣管理局NOAA的氣象雷達紀錄，更進一步劃出隕石可能墜落的地點。
流星出現三天不到，美國流星學會(American Meteor Society)的科學家會員勞勃沃德(Robert Ward)， 18日那天就在麥凱倫西邊的艾爾紹茲(El Sauz)一片私人的土地上找到一塊黑到發亮的石頭，這塊隕石大致是一個拳頭的大小，學會的專家認為那就是大流星的一部分。頭戴黑牛仔帽、身穿流星學會夾克的沃德與地上隕石合照時笑得十分燦爛，他在天文迷的心目中已成英雄。
NASA指出，平均每年有一個像汽車大小的小行星(asteroid)會闖入大氣層，通常沒到達地面就已完全焚毀，但在天空中會造成一個壯觀的大火球。但平均每2000年會有一個像美式足球場那麼大的小行星會闖入大氣層，這麼大的隕石會造成相當大的地表損壞。大氣層有21哩厚，剛進入大氣層的流星速度很快，但因為空氣的阻力速度很快就會減慢，然後物體會破解成許多碎塊，沃德找到的只是其中的一塊。
科技進步到今天，一個不算太大的流星竟然沒多久就被找到部分碎片，而且沃德是亞利桑納州普瑞斯考特(Prescott)的居民，他聽到消息後意興大發，來到德州以後很快就找到了，他的運氣實在不錯能在大海底撈到一根針，難怪他會笑得那麼開心。
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