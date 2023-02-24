德州隕石出現不到三天 鄰州天文迷找到首塊碎片

頭戴黑牛仔帽、身穿流星學會夾克的沃德與地上隕石合照時笑得十分燦爛。(American Meteor Society)

2月15日傍晚劃過南德州 天空的大流星，響聲和震動引起民眾和禽獸的驚恐，一位來自亞利桑納州 的天文迷在德州找到這次撞擊地球隕石的第一塊碎片，令許多在臉書上看到這塊發亮黑石照片的人嘖嘖稱奇。

航太總署NASA 在檢驗雷達紀錄與其他資訊以後，認為那件太空物體在進入大氣層燃燒之前重達1000磅，該單位並且依據物體進入大氣的角度與速度，宣布了麥凱倫西邊一帶隕石可能落地的條狀區域。國家海洋與大氣管理局NOAA的氣象雷達紀錄，更進一步劃出隕石可能墜落的地點。

流星出現三天不到，美國流星學會(American Meteor Society)的科學家會員勞勃沃德(Robert Ward)， 18日那天就在麥凱倫西邊的艾爾紹茲(El Sauz)一片私人的土地上找到一塊黑到發亮的石頭，這塊隕石大致是一個拳頭的大小，學會的專家認為那就是大流星的一部分。頭戴黑牛仔帽、身穿流星學會夾克的沃德與地上隕石合照時笑得十分燦爛，他在天文迷的心目中已成英雄。

NASA指出，平均每年有一個像汽車大小的小行星(asteroid)會闖入大氣層，通常沒到達地面就已完全焚毀，但在天空中會造成一個壯觀的大火球。但平均每2000年會有一個像美式足球場那麼大的小行星會闖入大氣層，這麼大的隕石會造成相當大的地表損壞。大氣層有21哩厚，剛進入大氣層的流星速度很快，但因為空氣的阻力速度很快就會減慢，然後物體會破解成許多碎塊，沃德找到的只是其中的一塊。

科技進步到今天，一個不算太大的流星竟然沒多久就被找到部分碎片，而且沃德是亞利桑納州普瑞斯考特(Prescott)的居民，他聽到消息後意興大發，來到德州以後很快就找到了，他的運氣實在不錯能在大海底撈到一根針，難怪他會笑得那麼開心。