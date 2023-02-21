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達福中文學校教師研習會成功

【達拉斯訊】
以六藝中「禮」為本的文化華語教學講座圓滿成功，參與人員大合照。 （孟敏寬提供）
以六藝中「禮」為本的文化華語教學講座圓滿成功，參與人員大合照。 （孟敏寬提供）

中華民國僑委會贊助，達福區中文學校聯誼會所舉辦的春季教師研習會，2月17日晚間在線上舉行了以六藝為基礎的文化華語教學講座圓滿成功。

此次講座，主辦單位特別邀請到國立台灣師範大學華語文教學系陳振宇教授，他以儒家六藝為學習文化華語架構，來深入探討如何將文化放在學習華語第一線，讓孩子能快樂學習華語，他並以六藝中的「禮」在生活中如何與文化連接為例子，對當地與全球老師們提供教學分享。

達福區中文學校聯誼會所舉辦的春季教師研習會，當日休士頓華僑文教活動中心王盈蓉主任也應邀出席，她除了肯定僑教老師們對中文教育的堅持，同時也鼓勵海外學生與台灣學生做雙互交流，以推廣中華文化，達到跨文化的社會活動。

會長孟敏寬強調，聯誼會舉辦教師培訓的功能，希望藉由此機會來提升海外老師教學的技能，使教學更達實效性，讓學生受益最大化。此次請到陳振宇教授，目前為台師大華語文教學系研究講座及名譽教授。他曾任該校國際與社會科學院院長、華語文教學系主任、國語教學中心主任，也擔任過國立成功大學社會科學院院長，陳振宇的專長為認知心理學，研究主要關注語言的處理機轉及其與認知的關係，其理論觀點兼顧物理機械觀與社會文化生態觀。

陳振宇教授這堂以六藝中「禮」為本的文化華語教學講座，讓老師們對文化與語言之間有不同定義的認識，如何從文化角度切入去融合語言元素，並用六藝中的禮為教學引導，連接到人與人的關係，人與社會的關係，人與自然環境的關係，再由人與人的互動，達到語言交流的目的。

休士頓台北經濟文化辦事處教育組楊淑雅組長，此次也在講座中與各位老師們介紹了華語文能力測驗，以及赴台灣英語教學的相關內容，給在場老師對台灣華語文能力測驗及有志於赴台灣教授英語提供了詳盡的諮詢。

達福地區中文學校聯誼會將在7月舉辦夏季教師研習會，對教師培訓有任何問題，可致電孟敏寬會長（469）789-6858，或email 至[email protected] ，本會將針對您的需求，提供更實際的課程供老師們學習。

達福區中文學校聯誼會所舉辦的春季教師研習會。（孟敏寬提供）
達福區中文學校聯誼會所舉辦的春季教師研習會。（孟敏寬提供）

教育 休士頓 中華民國

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