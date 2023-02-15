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陽光活動中心 百名耆老看電影

記者封昌明／休士頓報導
小朋友們表演後集體合影，獲得老人們如雷的掌聲。（記者封昌明／攝影）
小朋友們表演後集體合影，獲得老人們如雷的掌聲。（記者封昌明／攝影）

休士頓陽光活動中心2月14日情人節當天，安排該中心近百位耆老前往AMC 18電影院觀賞賀歲大片，聽說要去看電影，耆老們興奮了好幾天，大家都對能一起出遊感到非常開心，很多老人家都手牽著手互相扶持，司機們也細心攙扶老人上下車，主辦單也貼心準備了礦泉水和點心，讓會員們感動不已。

(影音來源：記者封昌明)

駐休士頓台北經文處處長羅復文聽說有近百位老人要一起電影，特地前來慰問。他說，陽光活動中心對老人的照顧可說是無微不至，為了讓老人家活到老學到老，永遠都不老，中心每天都有安排各項活動，供老人家們動動腦來學習，保持一顆熱愛學習的心，也是保健的方式之一，值得年輕人效法。

對於陽光活動中心的餐點，羅復文也是讚不絕口，每天都有不一樣的水果，餐點也是每日更換，除了色香味之外，營養均衡最重要，他去吃過幾次感覺非常棒，他也鼓僑胞們若有機會可以來參觀一下，每個人都會老，但如要如何老的優雅，老的健康，我們都要早做準備。

陽光活動中心除了自身安排節目，也有很多義工團隊，自願前來表演節目娛樂會員，日前就有45位14至15歲可愛的中學生，前往中心為老人家表演各種具有中國特色的話劇，孩子們天無邪的笑容，就像這些長輩的孫兒輩一樣，他們的到來就像天使般的，讓老人們打從心裡面高興。

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid 急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

看完電影後，老人們開心留影。（記者封昌明／攝影）
看完電影後，老人們開心留影。（記者封昌明／攝影）
王浩寧(右）今年16歲喜歡拉小提琴，與祖母輩的老人開心合影。（記者封昌明／攝影）
王浩寧(右）今年16歲喜歡拉小提琴，與祖母輩的老人開心合影。（記者封昌明／攝影）
45位小朋友像天使般逗樂全場老人。（記者封昌明／攝影）
45位小朋友像天使般逗樂全場老人。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左）陪同陽光活動中心耆老們一同觀賞電影。 （...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左）陪同陽光活動中心耆老們一同觀賞電影。 （記者封昌明／攝影）
老人們長久一起生活，感情深厚，都會彼此互相照顧。（記者封昌明／攝影）
老人們長久一起生活，感情深厚，都會彼此互相照顧。（記者封昌明／攝影）

電影院 休士頓 天使

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