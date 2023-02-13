2合法大麻商死槍下 案情成謎

兩死命案的現場。（ABC）

1月27日發生在West TC Jester 1700街區的槍擊 案，警方到場時只發現已經身亡的被害人，但屋主卻不知去向。不過在警方2月1日請求公眾協尋後，卻又在屋內發現已經死亡的屋主，全案因此成謎。不過已知的是，兩人皆為奧勒岡州合法登記的商用大麻 種植者。

1月27日當天上午8時30分許，警方接獲報案，稱鄰居車庫內有一台一直空轉的Toyota Prius，希望警方前來查明原因。警方抵達後，發現35歲的奧勒岡籍男子Dana Lars Ryssdal 身受多處槍傷、陳屍車內。

但當時屋主James Gerald Martin II據稱已經開著Dana Lars Ryssdal的Dodge Ram逃跑，警方搜尋不到James Gerald Martin II，因此在2月1日公開相關資訊、請求民眾提供線索，沒想到稍後卻發現屋內多了一台車，車上的死者相驗後確認就是James Gerald Martin II。

James Gerald Martin II的母親說，兩人都是奧勒岡州合法登記的大麻種植商。James Gerald Martin II原本就是休士頓 人，搬去奧勒岡一陣子後又搬回休士頓，據稱是要處理大麻銷售事務。警方在取得搜查令後，在屋內發現幾大箱的大麻、總額3萬5980元的現金。現場雖然有發現彈痕，但是還不清楚犯人身分。