金伍德傳家庭襲擊案 男嫌犯遭警開槍射傷

金伍德（Kingwood）11日發生一起家庭襲擊案，一名休士頓警局官員開槍射傷嫌犯。圖為副警長薩特懷特（L Satterwhite）向媒體進行案情說明。（休士頓警局推特）

FOX 26電視台報導，金伍德（Kingwood）11日發生一起家庭襲擊案，一名休士頓 警局官員開槍射傷嫌犯。

這起事件發生於當天凌晨3時15分前，在Northpark Plaza Dr. 100號街區一間公寓內。當警方趕到現場時，他們聽見公寓內有尖叫聲，以及三樓的「救命」聲。

由於沒有人能打開門，因此警方試圖闖入公寓，但副警長薩特懷特（L Satterwhite）稱，這扇門是「加固」的。

就在那時，官員們稱，公寓裡一名男子從陽台上走出來，手裡拿著一把槍，企圖從公寓爬下來。根據報導，一樓的一名警官告訴該男子停下，並提醒他警方在場。

薩特懷特說，當這名男子抵達地面後，該警官和男子發生打鬥，在混戰中的某時刻，這名警官開槍擊 中該男子下肢。最初，男子中槍後仍試圖逃走，但後來因受傷返回。

男子被送往金伍德醫院，情況穩定，傷勢並無生命危險。薩特懷特說，男子約28歲，他的伴侶說，當時他們正處於分手中。

據悉，這名開槍警官是休士頓工作13年的資深警員。

目前該案由案發所屬的蒙哥馬利縣（Montgomery）檢察官 調查。