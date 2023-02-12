拉美裔市議員加列哥 投身休士頓市長選戰

表態競選休士頓市長的加列哥。（取自Robert Gallegos推特帳號）

休士頓 市長之爭，目前已經有多人表態並已經開始募款，不過最新投入選戰的是已經擔任九年市議員加列哥（Robert Gallegos）。休士頓有45%的選民自認為西語系或拉美裔，Robert Gallegos一旦當選，將是休士頓首位拉美裔市長。

加列哥在與休士頓紀事報對談時表示，選民經常問他，身為市議會中唯一的拉美裔議員，感覺如何？他總是回答，深感榮幸，但又難免羞赧，畢竟拉美裔人口比例如此之高。但是他強調，過去九年的成果，足以顯示他是個能夠帶領休士頓更好的人選。

雖然角逐者眾，但加列哥說團隊的最新調查發現，他的機會之門仍然敞開（it's an open race），因此決定參選後，很快就會成立募款委員會，與其他候選人一道爭取競選經費。州議員惠特麥爾（John Whitmire）自有經費1010萬元、募得110萬元；哈利 斯縣前書記官Chris Hollins與前市議員Amanda Edwards各有經費100萬元、募得100萬元。

加列哥表示，他的選戰主軸將放在治安改善，因此不可避免地要強化休士頓警局的職能。他強調，市警局需要更多更好的警員，但是要找到適合人選越來越難，因此他希望以他過去的經驗，協助休士頓警局防制犯罪，進一步降低犯罪率。