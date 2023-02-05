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斯坦福華裔媽媽 分享成功選校經驗

記者封昌明／休士頓報導
斯坦福市議員譚秋晴（左）、斯坦福市政學區(SMSD)校長梁競懿（右）在中國人活動中心招生推薦會。（記者封昌明／攝影）
斯坦福市議員譚秋晴（左）、斯坦福市政學區(SMSD)校長梁競懿（右）在中國人活動中心招生推薦會。（記者封昌明／攝影）

斯坦福市議員譚秋晴、斯坦福市政學區(SMSD)校長梁競懿，2月4日在中國人活動中心舉行招生推薦會，她們分別以自身小孩的學習經歷與家長們分享選擇學校的重要性，並鼓勵家長們可以到學校參觀，了解教學的過程。

譚秋晴、梁競懿兩位都是華人，小孩都是醫生，她們都表示，孟母三遷是對的，她們當年為了孩子的教育四處尋找好的學區，並且透過正確的方式申請進入好大學，進而考上醫學院，她們都有熱情希望能傳承自己的教育經驗，幫助更多的華人小孩進入理想大學。

她已爭取到25萬的獎學金，供有心學習向上的小朋友鼓勵之用，譚秋晴說，她們在高中升大學之前就鼓勵孩子們先到社區大學取得60個大學的學分，在正式進入大學後，除了可以省下未來大學選課的費用，還可以提早自大學畢業早日進入下一個階段。

孩子正在就讀醫學院的梁靜懿表示，她們與貝勒醫學院配合，當孩子在高中的時候就可以到醫學院實習，早日發掘出興趣。在她校長任內，該學區獲得評鑑機構97的高分，每位老師都是經她自己面談，同學們每天都會上中文及西班牙語等二種語言課，從小就培養第二語言。

斯坦福市政學區（Stafford Municipal School District, 簡稱SMSD）耗資2000多萬美元打造的公立明星重點學校Stafford STEM Magnet Academy。STEM是科學、科技、工程和數學的簡稱。學校重在培養未來醫學和科技的方面的優秀人才。學校不僅聘請了最優秀的師資，用私立學校的教學和設備，還採用生動的教學方式和啟發式的課程，並且組織了豐富多彩的學生社團和各種課外俱樂部。

學校招收了來自於斯坦福市、糖城、黎城、KATY、Galleria等地區共200多為位學生。為了讓孩子們接受優質的教育，重視子女教育的華人家長們不惜每天長途開車接送孩子求學。

目前學校正在招收2023年秋季三到九年級的新學生，入學沒有居住區域的限制，可以跨區就學，以公立學校的免費福利享受私立學校的教學質量和資源。招生名額有限，欲報考需要把握這個難得的機會，招生的截止日期是3月3日。

醫學 教育 學區

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