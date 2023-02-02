9個紅州再興訟 盼廢除夢想法案
九個共和黨掌政的紅州在德州領頭之下，1月31日(周二)又聯合向法院提出訴訟，要求法官禁止已在夢想法案(DACA)計畫中的人繼續申請獲得合法居留與工作的資格，如果法院同意，等於是全面廢除DACA，有將近60萬人會受到極重大的影響。
美國有不少童年時期被長輩非法帶到美國居留的人，華裔之中也有許多實例，等到他們長成的時候，因為沒有合法身分，在念大學和工作方面會受到重大阻礙，歐巴馬擔任總統時發布DACA備忘錄(DACA Memorandum)，允許這類人士可以在美國暫時居住與合法工作，不必恐懼會被移民單位遞解出境(deportation)。
但DACA備忘錄並不能給予這些人「綠卡」(永久居留)的身分，只有國會有權力可以訂立這種法規。川普擔任總統時曾極力試圖廢除DACA，他雖然沒有成功，但已經讓DACA的範圍和效用大幅減低。拜登上任後又發布類似歐巴馬政府的執行法規，九個紅州在德州率領下提出訴訟，聯邦法官哈南(Andrew Hanen)在2021年夏季宣告DACA不合法，禁止DACA計畫再接受新的申請案(first-time DACA applications)，但法官也允許已在DACA計畫中的人士在到期時還可以繼續提出申請。
這九個州在1月31日再度向法院提訴，要求哈南法官禁止已在DACA計畫中的人在未來兩年中繼續提出申請，也就是等於要求全面廢除DACA計畫，這些州並要求法院訂定將現有DACA人士的轉型的過程與時間表。在2022年9月的時候，DACA計畫中有58萬9660人。
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