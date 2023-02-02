9個紅州再興訟 盼廢除夢想法案

大批示威群眾去年聚集在德州休士頓聯邦法院旁的公園，支持拜登政府提出的「童年抵美暫緩遣返計畫」。德州南區聯邦法院法官哈南當天允許目前的聯邦政策版本暫時繼續執行。(美聯社)

九個共和黨掌政的紅州 在德州 領頭之下，1月31日(周二)又聯合向法院提出訴訟，要求法官禁止已在夢想法案(DACA)計畫中的人繼續申請獲得合法居留與工作的資格，如果法院同意，等於是全面廢除DACA，有將近60萬人會受到極重大的影響。

美國有不少童年時期被長輩非法帶到美國居留的人，華裔之中也有許多實例，等到他們長成的時候，因為沒有合法身分，在念大學和工作方面會受到重大阻礙，歐巴馬 擔任總統時發布DACA備忘錄(DACA Memorandum)，允許這類人士可以在美國暫時居住與合法工作，不必恐懼會被移民單位遞解出境(deportation)。

但DACA備忘錄並不能給予這些人「綠卡」(永久居留)的身分，只有國會有權力可以訂立這種法規。川普擔任總統時曾極力試圖廢除DACA，他雖然沒有成功，但已經讓DACA的範圍和效用大幅減低。拜登上任後又發布類似歐巴馬政府的執行法規，九個紅州在德州率領下提出訴訟，聯邦法官哈南(Andrew Hanen)在2021年夏季宣告DACA不合法，禁止DACA計畫再接受新的申請案(first-time DACA applications)，但法官也允許已在DACA計畫中的人士在到期時還可以繼續提出申請。

這九個州在1月31日再度向法院提訴，要求哈南法官禁止已在DACA計畫中的人在未來兩年中繼續提出申請，也就是等於要求全面廢除DACA計畫，這些州並要求法院訂定將現有DACA人士的轉型的過程與時間表。在2022年9月的時候，DACA計畫中有58萬9660人。