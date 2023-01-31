德州將開放18歲至20歲帶槍

德州公共安全廳（DPS）將不再執行禁止18歲至20歲成年人，在公共場所攜帶槍枝的州法（Getty）

休士頓 紀事報報導，在德州 ，年輕人持槍變得更容易了。根據達拉斯晨報莫里斯（Allie Morris）27日報導，德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety，DPS）將不再執行禁止18歲至20歲成年人，在公共場所攜帶槍枝的州法。

莫里斯指出，公共安全廳在1月10日發給相關機構官員的備忘錄中，宣布此政策變化。去年8月，一名聯邦法官宣布德州一項禁止18歲至20歲青少年攜帶槍枝的法律違憲。

從技術上來說，該法官的法庭禁令，僅適用於德州DPS官員和北德州的范寧（Fannie）、格雷森（Grayson）和帕克（Parker）等縣的當地執法部門。然而，法律專家指出，該命令可能會影響德州其他縣的當地警方如何執行該法。

休士頓大學法律中心法學教授錢德勒（Seth Chandler）告訴達拉斯晨報，「可以執行的執法工作有限，如果在一項明確符合憲法的法律，與合憲性受到質疑的法律間做出選擇，他們可能會選擇執行更明確的法律。」

福和（Fort Worth）聯邦地區法官皮特曼（Mark Pittman）支持內華達州 一個槍枝權利組織，該組織認為德州的槍枝年齡限制違反了8月法庭命令中的第二修正案（Second Amendment）。

皮特曼在命令中說，根據「第二修正案」文本，根據建國時代的歷史和傳統，法院得出結論，第二修正案保護這一禁令。