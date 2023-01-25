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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

美國持槍文化 造成不斷的悲劇

德州人語
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農曆除夕夜，一場以11條生命為代價的人間悲劇，再次重啟了人們對槍枝管制的思考。

這是自去年5月24日德州小學21人死亡以來最嚴重的一次襲擊事件，也是本月第五起大規模槍擊事件。悲劇一次又一次的重演。

17世紀殖民時期，槍枝是用來狩獵動物和防禦土著，隨著殖民地的不斷擴大和社會的發展，槍枝也成為美國農民、商人以及拓荒者保護財產和家人的必要工具。不知不覺，美國社會的槍枝文化慢慢也滲透到了血液裡。

「發展有用的，控制危險的」，一個發展中看起來簡單的邏輯，對世界上大部分國家來說，顯然槍枝自由被認定為後者。然而，在美國槍枝問題上，即便無數次悲劇接連發生，爭論卻始終在一直糾纏。因其「保障公民的自衛權和抵抗政府權力的過度侵犯」，而被認為是人權和自由的一部分，是否持槍自由慢慢走向一種「政治議題」。

自衛權自然需要保護，而大部分時間內，人們防衛的是什麼？不需要代替軍隊防衛外敵侵犯，也不需要幫助警察防範社區搶劫，自衛權唯一作用的時間，是面臨那些發生在自己身上可能存在最大危險的瞬間；然而從被無數次持槍搶劫後無助的驚恐，到學校裡的步槍掃射後家長們絕望的淚水，恰恰是槍枝的氾濫，將這部分危險的最大上限和造成的恐慌和擔憂一次一次的刷新。

如果捍衛自衛權如此簡單，那麼民眾又該如何自衛與其他非法持槍的歹徒威脅，該如何自衛與那些未被記錄在案的槍枝射出的子彈，又該如何自衛與那些因為不完善的漏洞，使自己暴露在危險中的風險敞口？

再說到政府過度侵犯，政府對民眾的過度侵犯若在某天已達到需要舉槍反抗的地步，屆時有槍在手的民眾就真的能抵抗政府了嗎？恐怕不能；在任何一個國安體系健全、軍事裝備發達的國家，更是做夢。合法持槍不代表經受過正規訓練，民眾手裡「象徵自由」的槍有何種魔力，勝過訓練有素的軍隊和警察手中「不那麼自由」的槍？更何況，往往在「反對」中最後起到作用的，更多是那些敢於面對槍口的人，而不是那些可以「自由」舉起槍口的人。在真正的現實意義中，「允許你們持槍，以防我們對你不好」，僅存的意義更像是一種「被恩賜」的象徵性權利。

那麼如果持槍自由只是慢慢成為了某種象徵符號，那麼為一個符號「隔三差五」就要付出的這些代價，實屬有些慘重了。

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