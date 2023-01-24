休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃
休士頓中國城每到農曆春節期間，商家們都會邀請舞龍舞獅團前來表演，在敲鑼打鼓聲響中發送紅包，氣氛熱鬧非凡。為了迎接2023兔年來臨，休士頓中國城各大華資銀行及商號紛紛在1月23日(周一)上班日，邀請舞龍舞獅團前來炒熱氣氛，舞獅團精彩表演吸引不分族裔民眾圍觀，在震天響擂鼓聲中，一起慶祝農曆春節到來。
今年仍由恆豐銀行董事長吳文龍率先博得好彩頭，象徵兔年將大發利市。23日早上吉時，恆豐銀行董事長吳文龍全家福，和全體行員在恆豐銀行大廳舉辦慶祝新年活動，全體行員都穿得大紅，顯得喜氣洋洋，在鑼鼓喧天的激勵下，瑞獅登高採下好菜頭後，吳文龍一手接下博得頭彩，象徵來年有個「好彩頭」，獲得來賓熱情鼓掌歡迎。
接著黃金心臟科主任醫生豐建偉與山東同鄉會的好漢們，在該診所大門口也迎來數頭瑞獅慶新年，休士頓市議員Edward Pollard也來同樂，並與豐建偉醫生一同發放紅包給瑞，希望大家兔年行大運。
美南銀行兔年的舞龍舞獅活動在資深董事長李昭寬、董事李承穗、執行長Joanna Kim等率領下，與全體行員在該行大廳舉行，舞龍舞獅團賣力的展現出最精彩的演出，除了舞龍、舞獅、採青外，還有迎財神逗趣的表演，許多民眾紛紛拿起手機錄影拍照，享受充滿中國味的節日。許多在辦公樓內上班的員工紛紛出來沾沾喜氣，並跟著拿紅包往獅頭內遞，大家都希望在新春期間討個吉利。
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