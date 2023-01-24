我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃

記者封昌明╱休士頓報導
恆豐銀行全員工在該行大廳合影。（記者封昌明╱攝影）
恆豐銀行全員工在該行大廳合影。（記者封昌明╱攝影）

休士頓中國城每到農曆春節期間，商家們都會邀請舞龍舞獅團前來表演，在敲鑼打鼓聲響中發送紅包，氣氛熱鬧非凡。為了迎接2023兔年來臨，休士頓中國城各大華資銀行及商號紛紛在1月23日(周一)上班日，邀請舞龍舞獅團前來炒熱氣氛，舞獅團精彩表演吸引不分族裔民眾圍觀，在震天響擂鼓聲中，一起慶祝農曆春節到來。

美南銀行董事長李承穗博得好彩頭。（記者封昌明╱攝影）
美南銀行董事長李承穗博得好彩頭。（記者封昌明╱攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍依往例，早上吉時博得頭彩，象徵兔年大吉。（記者封昌明╱攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍依往例，早上吉時博得頭彩，象徵兔年大吉。（記者封昌明╱攝影）

今年仍由恆豐銀行董事長吳文龍率先博得好彩頭，象徵兔年將大發利市。23日早上吉時，恆豐銀行董事長吳文龍全家福，和全體行員在恆豐銀行大廳舉辦慶祝新年活動，全體行員都穿得大紅，顯得喜氣洋洋，在鑼鼓喧天的激勵下，瑞獅登高採下好菜頭後，吳文龍一手接下博得頭彩，象徵來年有個「好彩頭」，獲得來賓熱情鼓掌歡迎。

黃金心臟科舞獅歡慶新年。（記者封昌明╱攝影）
黃金心臟科舞獅歡慶新年。（記者封昌明╱攝影）

接著黃金心臟科主任醫生豐建偉與山東同鄉會的好漢們，在該診所大門口也迎來數頭瑞獅慶新年，休士頓市議員Edward Pollard也來同樂，並與豐建偉醫生一同發放紅包給瑞，希望大家兔年行大運。

美南銀行兔年的舞龍舞獅活動在資深董事長李昭寬、董事李承穗、執行長Joanna Kim等率領下，與全體行員在該行大廳舉行，舞龍舞獅團賣力的展現出最精彩的演出，除了舞龍、舞獅、採青外，還有迎財神逗趣的表演，許多民眾紛紛拿起手機錄影拍照，享受充滿中國味的節日。許多在辦公樓內上班的員工紛紛出來沾沾喜氣，並跟著拿紅包往獅頭內遞，大家都希望在新春期間討個吉利。

市議員Edward Pollard（圖左）前來同樂。（記者封昌明╱攝影）
市議員Edward Pollard（圖左）前來同樂。（記者封昌明╱攝影）
美南銀行全體員工在大門口合影。（記者封昌明╱攝影）
美南銀行全體員工在大門口合影。（記者封昌明╱攝影）

休士頓 手機 2023

上一則

華府建築欣賞導讀作者 解析城市面貌

下一則

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

延伸閱讀

美國關愛基金會 初一向華埠長者發1888紅包

美國關愛基金會 初一向華埠長者發1888紅包
休士頓兩男女 持有毒品被捕

休士頓兩男女 持有毒品被捕
中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前

中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前
福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣

福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣
有林地有廚餘…休士頓市中心 多匹土狼逛大街

有林地有廚餘…休士頓市中心 多匹土狼逛大街
廣州協會同仁不畏嚴 寒芝加哥中國城掛燈籠為新年添喜慶

廣州協會同仁不畏嚴 寒芝加哥中國城掛燈籠為新年添喜慶

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

2023-01-17 14:18

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍