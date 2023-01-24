休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃

恆豐銀行全員工在該行大廳合影。（記者封昌明╱攝影）

休士頓 中國城每到農曆春節期間，商家們都會邀請舞龍舞獅團前來表演，在敲鑼打鼓聲響中發送紅包，氣氛熱鬧非凡。為了迎接2023 兔年來臨，休士頓中國城各大華資銀行及商號紛紛在1月23日(周一)上班日，邀請舞龍舞獅團前來炒熱氣氛，舞獅團精彩表演吸引不分族裔民眾圍觀，在震天響擂鼓聲中，一起慶祝農曆春節到來。 美南銀行董事長李承穗博得好彩頭。（記者封昌明╱攝影） 恆豐銀行董事長吳文龍依往例，早上吉時博得頭彩，象徵兔年大吉。（記者封昌明╱攝影）

今年仍由恆豐銀行董事長吳文龍率先博得好彩頭，象徵兔年將大發利市。23日早上吉時，恆豐銀行董事長吳文龍全家福，和全體行員在恆豐銀行大廳舉辦慶祝新年活動，全體行員都穿得大紅，顯得喜氣洋洋，在鑼鼓喧天的激勵下，瑞獅登高採下好菜頭後，吳文龍一手接下博得頭彩，象徵來年有個「好彩頭」，獲得來賓熱情鼓掌歡迎。 黃金心臟科舞獅歡慶新年。（記者封昌明╱攝影）

接著黃金心臟科主任醫生豐建偉與山東同鄉會的好漢們，在該診所大門口也迎來數頭瑞獅慶新年，休士頓市議員Edward Pollard也來同樂，並與豐建偉醫生一同發放紅包給瑞，希望大家兔年行大運。