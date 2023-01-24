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州長嘲笑自家球隊 敵友皆驚

編譯林思牧╱綜合報導
艾伯特州長在球賽尚在進行時，竟發推文嘲笑達拉斯牛仔隊。(Abbott 推特)
艾伯特州長在球賽尚在進行時，竟發推文嘲笑達拉斯牛仔隊。(Abbott 推特)

22日(周日)晚間舉行的NFL美足分區冠軍賽中，達拉斯牛仔隊(Cowboys)的踢球員又失足沒踢進，艾伯特州長在球賽尚在進行時發推文嘲笑，令州長的敵人、友人同表震驚。

　周末的分區冠軍賽結束後，只剩下最後四強，下周末將進行兩場半決賽(semi-finals )，兩個贏家將在超級盃(Super Bowl)中對決。以牛仔隊本季的表現，德州的美足球迷對牛仔隊晉級抱著熱切的期望。

　22日比賽第二節(second quarter)中，四分衛普瑞斯考特(Dak Prescott)傳球給舒茨(Dalton Schultz)達陣得到6分以後，踢球員還可以踢1分。馬赫(Brett Maher)在正規球季中踢球53次只漏掉3球，進球率接近95%，但他這次踢的球被舊金山49人隊的防守球員的手擋到。這時艾伯特州長在推特上發文嘲笑說：「我發誓，我可以踢得跟他一樣好。」(I swear, I can kick as good as the Dallas Cowboys kicker.)

　艾伯特州長的發文之所以令人深感震驚，是因為他是坐輪椅的殘障者，1984年他26歲的時候，風暴剛過他出去跑步被一棵倒下的大樹壓住下半身，從此下半身癱瘓。全美國的州中，可能沒有任何一州的州民比德州球迷更迷美足，很多德州球迷對馬赫沒踢進那一分深感沮喪，艾伯特州長的發文很快就得到1萬人按讚，其中有些是一向厭惡艾伯特的人。

　譬如解放黨(Libertarian Party)艾爾帕索縣黨分會的官方推特網頁上說：「我們通常都不同意州長的意見，但今晚我們意見一致」（We don’t usually agree with our Governor…but tonight, we do.）。

　但也有一些共和黨員認為艾伯特身為殘障者，至少應該因而有些同情心，而且運動賽事中勝敗乃兵家常事，這樣輸不起的心態跟川普至今不肯承認敗選破為類似。譬如特洛伊的奧莉維亞(Olivia of Troye)回應說: 「連你自己的州長都在嘲笑你，那你真的該死」(When your own governor trolls you…Damnnnnnn…)，因此她改給49人隊加油(Go Niners)。

　Rex Huppke則表示：「我從來沒見過州長在球賽還在進行時給自州球隊洩氣的，但艾伯特是史無前例的渾蛋(jerk)，所以這應該是他替自己取得政治分數的蓄意手段吧！」

德州 推特 超級盃

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