經文處長羅復文除夕進香 送春聯福袋

羅復文(左7)偕王盈蓉(左1)致贈蔡英文總統春聯，由馬克通(左8)帶領幹部接受。（記者封昌明╱攝影）

休士頓 各大廟宇自1月21日除夕晚間起即迎來大批香客進香祈福，寺內寺外人潮洶湧，好不熱鬧，顯示當地人們已恢復正常生活，不畏疫情推崇中華傳統習俗的精神。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦偕僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員陳美芬、劉秀美、僑務顧問趙婉兒、111年休士頓國慶籌備會主任委員江麗君，於除夕夜走訪德州 潮州會館本頭公廟、德州關帝廟及德州寮華裔聯誼會暨天后廟，各廟宇以瑞獅相迎，場面相當熱絡。

羅復文等一行先前往潮州會館本頭公廟，會長馬克通率全體理事安排本頭公廟麒麟龍獅團傳統舞獅熱烈迎接，感謝羅復文在除夕繁忙行程中前來本頭公廟上香祈福及關懷潮州鄉親，備感溫馨，羅復文也謝謝潮州僑胞對台灣政府及駐處的長期支持，現場並致贈總統府春聯及福袋祝福大家新年快樂。

羅復文（前右）偕夫人往本頭公廟與信徒歡度新年。 （記者封昌明╱攝影） 羅復文夫婦(左7、8)、王盈蓉(右5)、陳美芬(右4)、劉秀美(右2)、趙婉兒(右3)、江麗君(左2) 、翁作華(左6) 、周滿洪(左5)等人齊向現場民眾祝賀兔年行大運。 （記者封昌明╱攝影）

隨後一行轉赴關帝廟祈福上香、燃炮賀春，除夕晚間香火鼎盛，會長吳華利出面接待並特別準備燃放爆竹、煙火迎賓及舞獅表演，吸引眾多信徒及遊客駐足圍觀拍手叫好，吳華利祝福新的一年中華民國 風調雨順、國泰民安，羅復文則準備紅包分贈在場民眾，並與王盈蓉分別致詞向現場僑胞問好，祈求大家兔年身體健康，萬事如意。