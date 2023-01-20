盼失蹤女兒來電報平安 母付13年月費後決定停話

2010年失蹤時，時年16歲的Ali Lowitzer。（KPRC）

德州 斯普林（Spring）的Ali Lowitzer在2010年4月26日當天失蹤，手機 連帶一起斷了訊號。母親Jo Ann Lowitzer事後為了協助警方辦案，重開了女兒的門號，但之後就算找不到人，卻一直不願停用門號，希望有一天女兒能夠打自己門號，報個平安。

經過將近13年的等待後，Jo Ann Lowitzer終於在本周決定放棄，而這些年來她每個月繳的60元基本費，累計已經9000元，但Jo Ann Lowitzer並不惋惜，因為她一直覺得女兒還在。

只是Jo Ann Lowitzer現在將心情轉化成幫助他人，在Texas Center for the Missing與Texas EquuSearch當志工，幫助那些家裡也有人失蹤的人度過難關。而在今年的2月4日，也就是Ali Lowitzer 滿29歲那天，Jo Ann Lowitzer將與Texas Center for the Missing舉辦失蹤人口紀念活動。

2010年失蹤當天，Ali Lowitzer下了課後搭校車回家，卻在步行前往Cypresswood Drive打工時失去聯絡。Jo Ann Lowitzer之後重開門號，協助警察 調查女兒的電郵信箱與臉書帳號，不過至今都無所獲。Jo Ann Lowitzer說，警方大概有五年沒有再和她聯絡了。雖然她另外設了尋人網站，但訊息卻越來越少，因此她終於決定放下，通知電話公司停話。。