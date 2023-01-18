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中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

女兒遭集體霸凌 母出面保護被車撞死

編譯林思牧／綜合報導
女兒遭集體霸凌，母親出面保護竟被撞死。(ABC12電視台)
女兒遭集體霸凌，母親出面保護竟被撞死。(ABC12電視台)

同學集體霸凌事件引發一宗凶殺案，五個孩子的28歲母親企圖保護11歲女兒時遭人開車輾死，36歲的肇事者遭警方逮捕並控以謀殺和以致命武器進行重傷害兩項罪名。

　聖安東尼奧市警局指出，1月11日(周四)晚間，一大群人聚集在安吉拉步道(Angela Walk)與南皮科索街(South Picoso street)交口處附近的一棟民宅前，住在裡面的11歲女孩疑似遭同學集體到她家來騷擾霸凌，但這群至少有30位的亂民中許多位是成年人。

　這時11歲女學生的28歲母親艾敘莉羅佩茲(Ashley Lopez)到屋外斥責這些人，與許多人發生口角，接著羅佩茲與另一名成年女子打起架來。目擊者向聖安東尼奧的KABB電視台記者表示，這時另一名成年女子打開一輛現代汽車(Hyundai) Sonata車款銀色轎車的車門，發動引擎向兩名打架的女子衝過去，把兩人壓在車底下。

　幾名旁觀者叫駕駛人別動車子，他們企圖把車子抬起好把底下的人拉出來，這時駕駛人踩油門向前開，羅佩茲在車底下被拖行30呎才從車底現身，但已經是躺著不會動的情況。警察接到報案後召請救護車，但急救人員發現羅佩茲已經斷氣。另一名女子被送醫救治，但警方沒有說明她的傷勢，也沒有公布她的姓名。

　警方調查後將36歲的駕駛人潘尼戈梅茲(Pennie Gomez)逮捕，她因為涉嫌造成羅佩茲死亡被控「謀殺」(Murder)，又因涉嫌造成另一名女子受傷被控「以致命武器進行重傷害」(aggravated assault with a deadly weapon)，兩項都是重罪名(felony)，她首度出庭後法官把保釋金訂為25萬1000元，她因為繳不出保釋金仍被關在貝爾縣拘留所(Bexar County Jail)。

霸凌 警察 步道

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