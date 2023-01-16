疫情過 營養補助金3月起大減

通過補充營養援助計畫獲得額外補助金的德州家庭，將從3月份開始大幅削減該福利。(KPRC電視台）

在新冠肺炎疫情 期間，通過「補充營養援助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）提供一些德州 家庭獲得額外補助金，但該計畫補助金將從3月份開始大幅削減。

KXAN電視台報導，屆時，所有補充營養援助計畫受助人，約360萬德州人每月將減少至少95元，有些家庭每月將減少400元以上。

這項SNAP計畫是在疫情初期，國會允許各州按家庭規模，向所有受助人提撥最高金額補助。國會於2022年底通過「綜合撥款支出法案」（Omnibus Appropriations Spending Bill），該法案結束2月份臨時增加撥款的部分。

德州供養、政策和宣傳部主任奧爾森（Jamie Olson）說，「至3月份起，參與者的福利 將減少到最初的福利金額，這是根據他們收入、家庭人數和支出來計算。」

舉例來說，一個四口之家，每月最高補助金額為939元，若這個家庭每月定期撥款是500元，在補助營養援助計畫下，每月可獲得939元補助金。德州衛生與公共服務部（Texas Health and Human Service）告訴KXAN，自2023年3月起，該家庭將恢復每月獲得500元補助金，而不再是939元。

SNAP福利是根據家庭或個人收入水平而定。受助者還必須受僱或積極尋找工作，才能符合該計畫要求。個人每月領取該計畫最高補助金額為1869元，一個四口之家為3816元。

「我們確實感到擔憂」奧爾森說，「我知道很多人可能會對福利減少感到焦慮，這是理所當然的事。但我們的食物銀行網可幫助他們，若任何人需要緊急食品援助，他們可在FeedingTexas.org上找到他們當地食物銀行。」

奧爾森說，緊急撥款是臨時的。「幸運的是，疫情期間國會迅速採取行動，實施SNAP緊急撥款」她說，「所以我們看到，從疫情前至疫情後，德州人糧食不安狀況相對穩定，約13%至14%。」

儘管該計畫緊急撥款即將結束，奧爾森表示，「綜合支出法案」旨在建立全國性夏季電子福利雜貨卡（Summer Electronic Benefits Transfer，EBT）計畫。這將替符合條件孩子的家庭，每月額外提供40元食物，幫助彌補他們暑假期間無法獲得的學校營養午餐。

奧爾森說，該計畫對歷經暑假飢餓的學生來說，會帶來巨大變化。