「番婆山」名稱涉種族歧視、厭女 改名林溪市

聯邦內政部 (Department of the Interior)12日(周四)宣布，德州北部原來被稱為「番婆山」(Squaw Mountain)的城市，從此改稱為「林溪市」(Lynn Creek)。

拜登總統前年1月上任後，任命黛博拉哈阿蘭(Debra Haaland)擔任內政部長，哈阿蘭是拉古納普威布羅族(Laguna Pueblo tribe)的美洲原住民 (native American)後裔，這個部族原本居住在新墨西州阿布奎爾基(Albuquerque)一帶。過去一年中內政部組出的兩個委員會，對全美國的地名加以檢視，Squaw這個帶有種族歧視 與貶抑女性的字，都必須從公共土地、河流、湖泊等的名稱上除去，如果不改名，Squaw Mountain就只能稱為Sq--- Mountain。

Squaw也有嘎嘎叫的意思，特別是對原住民的女性有強烈的鄙視。「地理名稱委員會」(Board on Geographic Names)12日投票通過把這個名稱去除後，內政部隨即宣布番婆山改名為林溪市，這是該地市政府提給內政部的新名稱，此處有一條溪以艾薩克林(Isaac Lynn)為名，他原來的家就在這條溪旁邊。

美國地理探勘局(U.S. Geological Survey)的網站上隨即做了資訊更新，該局的地圖上從此沒有番婆山這個地點。哈阿蘭部長指出，用詞是很重要的，為了表示對所有背景的人都歡迎使用公共地點，這項改變是有必要的，她對「貶義地名工作小組」(Derogatory Geographic Names Task Force)與地理名稱委員會的努力表達感激之忱。

其他州也有類似的地名，譬如加州的番婆崗(Squaw Hill)改稱為洛伊巴斯崗(Loybas Hill)，番婆谷(Squaw Valley)改稱為優庫茨谷(Yokuts Valley)，北達科他州的番婆隘口(Squaw Gap)改稱為宅基地隘口(Homesteaders Gap)，田納西州的番婆莓鎮(Squawberry)被改為鷓鴣莓鎮(Partridgeberry)。