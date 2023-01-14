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6度遭竊 休士頓老闆不敢回家 攜槍睡店內

編譯胡立宗／綜合報導
遭到洗劫的店家Cobos Barbecue，歹徒直接拿磚塊打破玻璃門。（KHOU電視台）
遭到洗劫的店家Cobos Barbecue，歹徒直接拿磚塊打破玻璃門。（KHOU電視台）

休士頓KHOU電視台報導，休士頓近來半夜闖空門的案件越來越多，有些酒吧甚至連續多次被劫，就算報了警也逮不到人，或是竊賊在警局待了一晚就交保，店東為了自保只好攜槍睡在店裡，直到天亮才敢返家。

竊賊往往直接砸壞玻璃門，大剌剌地進店搜刮，櫃台的現金不說，連酒櫃上的名酒都被掃空，每次損失高達數千元。中城區的卡拉OK店Glitter就是其中一家，店東Tod Jones說，至今他們已經被洗劫了六次，以前半夜2時打烊後，他還敢回家睡覺，現今都要睡在店裡，白天才敢離開。

更慘的是，雖然Glitter有保險，但卻不敢申請理賠，因為保險公司很可能因此以風險太高拒絕續保，最後Tod Jones只好自費花了2萬元善後。受訪時滿臉疲憊的Tod Jones說，他們已經不知道該怎麼辦了，只能自己量力而為。

Raul Jacobo 18個月前才在東城區開了Cobos Barbecue，他與妻子雖然辛苦，但是一切都是值得的，但是近來一切都變了，因為竊賊開始上門，四天就被洗劫兩次，其中一次直接砸門，看到啥就拿啥。另一次更誇張，他與保全都逮到人了，但是歹徒第二天就出了警局，他只能說真的心累啊。

更何況，Cobos Barbecue附近就有派出所，Raul Jacobo 的親戚還有警察，但是竊賊房不勝防，到最後他只好拿槍睡在店裡。休士頓警局的回應是，警方一直積極調查闖空門案件，並與店家合作逮捕嫌犯，目前已經加強案發地區的巡邏了。

休士頓 保險 警察

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