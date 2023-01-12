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難逃一死 買兇殺妻警員終伏法

林思牧／編譯
曾任警察的勞勃弗拉塔30年雇人殺害妻子，於10日伏法。(德州司法廳)
曾任警察的勞勃弗拉塔30年雇人殺害妻子，於10日伏法。(德州司法廳)

德州四名死囚去年向法院提訴，控告犯罪懲戒局使用的致命注射藥物已過期，高等法院10日(周二)傍晚判決死刑可以恢復執行後，近30年前雇用兩名兇手把分居妻子殺害的警察隨即在當晚伏法。

　1994年警員勞勃弗拉塔(Robert Fratta)因為孩子的監護權爭執(custody battle)，與即將離婚的妻子之間的關係更趨惡劣，他涉嫌雇用兩名兇手把分居妻子(estranged wife)殺害，陪審團裁決謀殺罪名成立，後來弗拉塔雇請律師上訴，那件兇殺案經過重審後，陪審團判決他仍須被處死，但過去13年多他仍然在監獄中活著。

　他的死刑訂在1月10日執行，但是他和另外三名死囚不知從何處得知消息，矢言德州犯罪懲戒局(Texas Department of Criminal Justice)所用的致命注射(lethal injection)藥物「戊巴比妥」(pentobarbital)已經過期，這是違反藥物法規，他們雇請律師向法願提訴。查維斯縣民權法官凱撒林毛濟(Catherine Mauzy)本月宣布暫停死刑的執行，弗拉塔看似得以苟活一段時間。

　但犯罪懲戒局表示，所有的藥物都在期限之內，這些人只是在賴皮。該局發言人10日傍晚6時30分宣布，那項暫停令被高等法院的法官摒除，因此死刑可以恢復執行。犯罪懲戒局隨後在晚間宣布，弗拉塔被注射戊巴比妥以後在當晚7時49分被宣告死亡，他死前沒有留任何遺言，只是眼睛盯著天花板看。

　刑案辯護律師(criminal defense attorney)艾倫貝內特(Alan Bennett)跟弗拉塔的案件無關，但他的客戶中曾有幾位死囚，他指出，死刑犯和他們的律師慣常會想盡辦法拖延死刑的執行，各種不合常理的藉口都可以想出，所以他已經見怪不怪了。繼弗拉塔之後，威斯利路易茲(Wesley Ruiz)和約翰巴倫汀(John Balentine)將在下個月被處死。

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