休士頓大學 迎台警大遊學團

台灣中央警察大學代表致贈紀念品給UHD副校長Dr. Deborah Bordelon（右三），左二為UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 大學城中校區 (UHD)為歡迎來自台灣的中央警察 大學遊學團赴該校研習，於1月9日在公共服務學院禮堂舉行歡迎典禮。

該活動是由UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授策畫並主持，UHD副校長Dr. Deborah Bordelon、公共服務學院院長Dr. Jonathan Schwartz、刑事司法暨社工系主任Dr. Kevin Buckler、UHD警局局長Dr. Casey Davis、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓警局副局長Chandra Hatcher、哈理斯縣警局看守所主任Heide Laser依序致詞，熱烈歡迎遠道而來的中央警察大學學生。僑務諮詢委員甘幼蘋平日熱心僑社服務，擔任UHD百優計畫指導委員多年，當天也應邀出席並捐贈百優計畫1000美元，由副校長Dr. Bordelon代表接受。

王曉明表示，UHD百優計畫成立於2002年，旨在促進UHD與中華民國 的學術文化交流，經由百優計畫，迄今UHD已與警察大學、台南大學、銘傳大學等校及內政部移民署簽定合作計畫，進行交換教授、學生互訪、合作研究等多項實質學術交流活動。