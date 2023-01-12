休士頓大學 迎台警大遊學團
休士頓大學城中校區 (UHD)為歡迎來自台灣的中央警察大學遊學團赴該校研習，於1月9日在公共服務學院禮堂舉行歡迎典禮。
該活動是由UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授策畫並主持，UHD副校長Dr. Deborah Bordelon、公共服務學院院長Dr. Jonathan Schwartz、刑事司法暨社工系主任Dr. Kevin Buckler、UHD警局局長Dr. Casey Davis、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓警局副局長Chandra Hatcher、哈理斯縣警局看守所主任Heide Laser依序致詞，熱烈歡迎遠道而來的中央警察大學學生。僑務諮詢委員甘幼蘋平日熱心僑社服務，擔任UHD百優計畫指導委員多年，當天也應邀出席並捐贈百優計畫1000美元，由副校長Dr. Bordelon代表接受。
王曉明表示，UHD百優計畫成立於2002年，旨在促進UHD與中華民國的學術文化交流，經由百優計畫，迄今UHD已與警察大學、台南大學、銘傳大學等校及內政部移民署簽定合作計畫，進行交換教授、學生互訪、合作研究等多項實質學術交流活動。
中央警察大學和UHD於2005年結盟，此後警大每年派團來UHD學習美國警政，今年是第16團，也是2020年疫情停止交流後的首發團，計有21人，包括20名學生和一名領隊。該團在休士頓期間，為精進刑事司法的理論與實踐，將學習美國警政、刑事司法系統、警察法律概論、美國槍枝文化、仇恨犯罪等課程，並參訪休士頓警察學院、騎警隊、哈理斯縣警局訓練所、看守所、第一區警署、法院、休士頓港境管安檢等機構。
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