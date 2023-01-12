我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

休士頓大學 迎台警大遊學團

【休士頓訊】
台灣中央警察大學代表致贈紀念品給UHD副校長Dr. Deborah Bordelon（右三），左二為UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授。 （記者封昌明／攝影）
台灣中央警察大學代表致贈紀念品給UHD副校長Dr. Deborah Bordelon（右三），左二為UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授。 （記者封昌明／攝影）

休士頓大學城中校區 (UHD)為歡迎來自台灣的中央警察大學遊學團赴該校研習，於1月9日在公共服務學院禮堂舉行歡迎典禮。

該活動是由UHD百優計畫 (Bayou Connection) 主任王曉明教授策畫並主持，UHD副校長Dr. Deborah Bordelon、公共服務學院院長Dr. Jonathan Schwartz、刑事司法暨社工系主任Dr. Kevin Buckler、UHD警局局長Dr. Casey Davis、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓警局副局長Chandra Hatcher、哈理斯縣警局看守所主任Heide Laser依序致詞，熱烈歡迎遠道而來的中央警察大學學生。僑務諮詢委員甘幼蘋平日熱心僑社服務，擔任UHD百優計畫指導委員多年，當天也應邀出席並捐贈百優計畫1000美元，由副校長Dr. Bordelon代表接受。

王曉明表示，UHD百優計畫成立於2002年，旨在促進UHD與中華民國的學術文化交流，經由百優計畫，迄今UHD已與警察大學、台南大學、銘傳大學等校及內政部移民署簽定合作計畫，進行交換教授、學生互訪、合作研究等多項實質學術交流活動。

中央警察大學和UHD於2005年結盟，此後警大每年派團來UHD學習美國警政，今年是第16團，也是2020年疫情停止交流後的首發團，計有21人，包括20名學生和一名領隊。該團在休士頓期間，為精進刑事司法的理論與實踐，將學習美國警政、刑事司法系統、警察法律概論、美國槍枝文化、仇恨犯罪等課程，並參訪休士頓警察學院、騎警隊、哈理斯縣警局訓練所、看守所、第一區警署、法院、休士頓港境管安檢等機構。

駐休士頓台北經文處處長羅復文熱情接待台灣警大一行。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文熱情接待台灣警大一行。（記者封昌明／攝影）
全體來賓在UHD大廳合影。 （記者封昌明／攝影）
全體來賓在UHD大廳合影。 （記者封昌明／攝影）

警察 休士頓 中華民國

上一則

德州最貴豪宅 6000萬元待售

下一則

賓州眾議會議長 民主黨羅濟出線

延伸閱讀

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生
休士頓蛋價 較去年漲逾一倍

休士頓蛋價 較去年漲逾一倍
協助創業 休士頓台商會訪珍奶供應鏈

協助創業 休士頓台商會訪珍奶供應鏈
國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區

國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區
休城博物館「綠棺」歸還埃及政府

休城博物館「綠棺」歸還埃及政府
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態