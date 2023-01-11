烏瓦德校園槍案株連 解雇警將上訴

德州州警金鐸日前遭解雇，理由是他在烏瓦德濫殺案中未盡職守。(烏瓦德學區)

德州 州警局5日(周四)將警員金鐸(Christopher Ryan Kindell)解雇，理由是他在烏瓦德濫殺案中未盡職守，但金鐸的律師指責州警局用金鐸做代罪羔羊，企圖掩飾警局制度不周、上級怠忽職責的錯誤。

德州州警局(state police)正式名稱是公共安全廳DPS(Department of Public Safety)，外號叫德州遊騎兵(Texas Ranger)。DPS廳長麥克勞(DPS Director Steve McCraw)5日發公函給金鐸，正式將他解雇，他早在去年9月就已被停職留薪。金鐸有五天的時間可以提出上訴，他與律師6日(周五)表示會向州警局的撤職令提出挑戰。

5月24日發生的烏瓦德羅布小學濫殺案，到場支援的各階層執法人員一共有兩百多名，包括91名州警局的警員，149名邊界巡邏員，25名烏瓦德市警局的警員以及16名縣警局的警員，但他們都在教室外面等候了70多分鐘，最後才有人衝入教室把槍手射殺。在那場濫殺案中有19名學生和兩名老師遭屠殺。

死難學生之一是9歲的卡匝瑞斯(Jackie Cazares)，他的舅舅里佐(Jesse Rizo)幾個月來對州警局不斷強烈的批評，指責局長沒有對失職的警員作懲處。里佐在6日向媒體表示，局長將金鐸開除給警察 們一個強烈的警告，如果把自己的安全看得比公眾的安全還重要，就不應該從事警政工作。

但警政專家指出，德州州警局根本沒有處理「活躍射手」(active shooter)的書面政策，烏瓦德濫殺案之後，州警局指出德州州立大學(Texas State University)的「高階執法人員迅速回應訓練中心」(Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center)的教材就是活躍射手情況的指南，但事實上這只是州警局在事後替自己遮掩的手法，更何況91名在場的州警局警員只有少數幾人被「開刀」，讓人覺得只是躲避指責的伎倆，而且對被開除的人很不公平。