我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

烏瓦德校園槍案株連 解雇警將上訴

林思牧／編譯
德州州警金鐸日前遭解雇，理由是他在烏瓦德濫殺案中未盡職守。(烏瓦德學區)
德州州警金鐸日前遭解雇，理由是他在烏瓦德濫殺案中未盡職守。(烏瓦德學區)

德州州警局5日(周四)將警員金鐸(Christopher Ryan Kindell)解雇，理由是他在烏瓦德濫殺案中未盡職守，但金鐸的律師指責州警局用金鐸做代罪羔羊，企圖掩飾警局制度不周、上級怠忽職責的錯誤。

　德州州警局(state police)正式名稱是公共安全廳DPS(Department of Public Safety)，外號叫德州遊騎兵(Texas Ranger)。DPS廳長麥克勞(DPS Director Steve McCraw)5日發公函給金鐸，正式將他解雇，他早在去年9月就已被停職留薪。金鐸有五天的時間可以提出上訴，他與律師6日(周五)表示會向州警局的撤職令提出挑戰。

　5月24日發生的烏瓦德羅布小學濫殺案，到場支援的各階層執法人員一共有兩百多名，包括91名州警局的警員，149名邊界巡邏員，25名烏瓦德市警局的警員以及16名縣警局的警員，但他們都在教室外面等候了70多分鐘，最後才有人衝入教室把槍手射殺。在那場濫殺案中有19名學生和兩名老師遭屠殺。

　死難學生之一是9歲的卡匝瑞斯(Jackie Cazares)，他的舅舅里佐(Jesse Rizo)幾個月來對州警局不斷強烈的批評，指責局長沒有對失職的警員作懲處。里佐在6日向媒體表示，局長將金鐸開除給警察們一個強烈的警告，如果把自己的安全看得比公眾的安全還重要，就不應該從事警政工作。

　但警政專家指出，德州州警局根本沒有處理「活躍射手」(active shooter)的書面政策，烏瓦德濫殺案之後，州警局指出德州州立大學(Texas State University)的「高階執法人員迅速回應訓練中心」(Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center)的教材就是活躍射手情況的指南，但事實上這只是州警局在事後替自己遮掩的手法，更何況91名在場的州警局警員只有少數幾人被「開刀」，讓人覺得只是躲避指責的伎倆，而且對被開除的人很不公平。

德州 警察

上一則

193億 北卡吸引投資創新高

下一則

德州人語／中國特斯拉車主該不該退差價

延伸閱讀

烏瓦德小學槍案兇手母親 涉傷害等2罪遭逮

烏瓦德小學槍案兇手母親 涉傷害等2罪遭逮
賓州參議會 選出首位女臨時主席 瓦德創下歷史

賓州參議會 選出首位女臨時主席 瓦德創下歷史
2新發現 有助提早檢測乳癌　

2新發現 有助提早檢測乳癌　
乳癌治療新發現 「干擾素」可阻癌細胞分裂、自爆

乳癌治療新發現 「干擾素」可阻癌細胞分裂、自爆
養生／5種飲食習慣 預防肌少症

養生／5種飲食習慣 預防肌少症
被噓、砸水瓶 參議員克魯茲爭議多

被噓、砸水瓶 參議員克魯茲爭議多

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己