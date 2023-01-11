台灣華語文學習中心 德州成果豐

台灣華語文學習中心-華夏中文學校辦理「台灣華語文學習中心教學研討會-歐洲組」，邀集各學習中心一同分享交流。（僑教中心提供）

僑委會2022年辦理「台灣華語文學習中心設置計畫」，現有43所台灣華語文學習中心在歐美地區發芽茁壯，德州推廣工作成果豐碩。

2023 年新、續設立之台灣華語文學習中心計有66所，包含美國54所、歐洲12所。英國 、法國及德國各2所，以及奧地利、愛爾蘭、匈牙利、瑞典、比利時及捷克各1所。為促進各台灣華語文學習中心負責人及教師間橫向交流聯繫，透過相互觀摩分享，共同提升教學效益，僑委會於2022年11月至12月間於美國洛杉磯、華府及英國倫敦辦理「台灣華語文學習中心教學研討會」美西組、美東組及歐洲組，透過一系列專題演講、經營與教學實務交流及綜合座談，讓學習中心彼此間分享教學方式、招生 策略及經營模式等，參與人員皆表示收穫豐碩。

為鼓勵辦學績優之學習中心並作為典範標竿，2022 年對海外台灣華語文學習中心進行評鑑。

為獎勵績優學習中心，僑委會將核給「最優」者績優補助5000美元、「優良」者3000美元；未來將邀請績優台灣華語文學習中心於研討會或相關活動中，分享並傳承經驗給新設置之台灣華語文學習中心。

僑委會於歐美地區推動設立台灣華語文學習中心，具有民主、自由、多元、開放等優勢與特色，與歐美社會基本價值相符，且各台灣華語文學習中心亦由營運之僑校（團）針對學生需求設計，符合當地社會人士所需之語文及文化課程，已陸續吸引當地政府官員、學區主管、教授、工程師報讀，相關成果獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持。

在美南地區，艾華中文學校2022年辦理成效良好，成果豐碩，來年將持續辦理相關業務。而在2023年也將會增加奧斯汀好消息華語學苑、聖安東尼聖城中文學校兩個生力軍，共為美南地區華語文教學注入新的活力，其他地區也正積極洽談設立中。

僑委會期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育，不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，並邀請學華語之歐美青年到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習。