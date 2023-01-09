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協助創業 休士頓台商會訪珍奶供應鏈

【休士頓訊】
進行企業導覽了解倉儲情形。（僑教中心提供）
進行企業導覽了解倉儲情形。（僑教中心提供）

休士頓台灣商會1月7日舉辦會員企業參訪活動，由會長張園立帶隊拜訪旗下青商企業，同時也是進口台灣珍珠奶茶材料供應商「Winfull Boba Tea Supplier」，約50名會員及親友熱情報名參與。

僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員張世勳、僑務顧問陳逸玲、台商會顧問周政賢及呂明雪亦出席，除參觀企業設施及周邊設備外，也進行當地展店業務細節等互動交流。

張園立感謝青商成員張秉軒邀請大家到Winfull進行公司內部參訪，給予來自不同產業的會員探究珍奶供應鏈業務推動的機會，近期也規劃與僑教中心合作，運用僑青基地「白領居」辦理珍珠奶茶製作教學，希望藉此一連串活動發掘新的青商人才，增加商會年輕生力軍，也盼吸引更多年輕人出來參加僑社活動。

休士頓台商會赴旗下青商企業Winfull Boba Tea Supplier進行...
休士頓台商會赴旗下青商企業Winfull Boba Tea Supplier進行企業參訪 (左起 : 張園立、張秉軒夫婦、王盈蓉)。 （僑教中心提供）

王盈蓉表示，僑委會為扶助海外僑台商的事業發展，培育經貿人才，並配合政府5+2產業及六大核心戰略產業政策，今年度將辦理一系列培訓及產業參訪活動，包含商會會長幹部培訓班、咖啡班、農業人才培訓班、淨零、電動車、國際醫療等產業參訪商機交流團，歡迎大家踴躍報名。另外政府也推行智能服務，報名各項培訓活動須先登記i僑卡，鼓勵大家掃描QR Code申辦，於i僑卡全球特約商店消費享優惠。

張秉軒則說明自己曾在台灣當過補教業數學老師，也曾擔任日月光半導體經理，後偶遇機會，決心離開舒適圈赴美闖蕩，一開始在奶茶店打工，後發現珍奶所用的珍珠極具研究價值，決定深入並精進珍奶業的技術，現在已是當地85度C、老虎堂等主要材料供應商。他認為珍珠奶茶是台灣之光，可做為台美文化結合的媒介，而德州休士頓位於美洲中心位置，設廠有其實益。

Q&A時段意見交流踴躍，與會者紛紛詢問如何選地點展店、如何給予有意開設飲料店會員創業經營建議、如何煮出好吃QQ有彈性的珍珠等，張秉軒皆一一答復，隨後也帶領眾人進行公司導覽。透過此次參訪活動，讓人一探珍珠奶茶行業及新世代年輕人創業維艱的過程。

與會者大合照。（僑教中心提供）
與會者大合照。（僑教中心提供）
張秉軒(中，豎拇指者)準備公司產品供會員享用。（僑教中心提供）
張秉軒(中，豎拇指者)準備公司產品供會員享用。（僑教中心提供）

休士頓 德州 咖啡

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