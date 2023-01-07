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中華文化服務中心 2023年春節園遊會將登場

休士頓訊
中華文化服務中心舉辦2023春節園遊會， 參與抽獎贏取液晶電視。 （中華文化中心提供）
中華文化服務中心舉辦2023春節園遊會， 參與抽獎贏取液晶電視。 （中華文化中心提供）

中華文化服務中心（簡稱文化中心）將舉辦春節園遊會，以慶祝農曆兔年的到來。中華文化服務中心是一個服務休士頓社區的非營利組織，也是美國聯合公益基金會（United Way）成員。從2003年起，連續20年在固定地點舉行春節遊園會，已成為休士頓多元文化的一個傳統和重要組成，也是該中心被僑社認可的一個響亮品牌。

遊園會將全程在室外舉辦，一共設有五個主要區域，一個是室外的舞龍舞獅及武術舞蹈表演，二是豐富的美食攤檔，三是包括休士頓火箭隊等各個機構提供的免費精彩互動遊戲，四是乒乓球室裡將會開設茶藝、傳統剪紙、摺紙、書法等等手工活動，五是免費現場接種流感疫苗或新冠加強針。除此之外，今年還新加入了自拍區和抽獎活動，最高獎項為一台液晶電視。

活動免費入場、免費停車，現場設有戶外洗手間、洗手池，並隨處提供洗手液，以便大家使用。

此次遊園會可吃可玩可看，從第一次舉辦以來就受到廣大民眾的喜愛，不僅華人扶老攜幼而來，也是美國人民了解中華文化的一個重要平台。不同膚色、不同種族的人們歡聚在一起，一同感受亞洲文化的魅力，歡慶農曆新年，是休士頓華人和美國友人的春節必訪之地。

如想獲得更多2023年春節網絡聯歡會的更多資訊，請前往官方網站ccchouston/2023lunarnewyear，或聯繫文化與社區部門主任李冬梅，電話713-271-6100 分機號 147 ，郵件[email protected]

休士頓 流感疫苗 2023

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