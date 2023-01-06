遭網約男性侵 女被禁錮五天

涉約會強暴的米爾斯。(Harris縣警局)

休士頓 一名女子在網路約會手機程式上跟21歲男子相約見面，結果被那名男子當成禁臠五天，除了被他性侵 之外還缺水缺食物，她趁機逃出後報警，嫌犯被控重度綁架罪名。

位於休士頓斯普林區(Spring)8011號的「HAVEN at Augusta Pines Drive」，是一個很新的豪華公寓區，有漂亮的外觀、庭園和大游泳 池。一名女子在約會網站BUMBLE上結識21歲的米爾斯(Zachary Mills)，兩人約好24日在米爾斯的公寓單位首度見面一起過聖誕夜。

法庭文件上敘述，後來米爾斯向那位女子求歡遭拒，憤而出手打她耳光、用拳頭揍她、用牙齒咬她，到他打得手軟以後，他取來一支螺絲起子用手把繼續打她，最後還性侵女子。事畢之後他仍然不放她走，把她禁錮在他的公寓中五天之久，不給她食物和飲水。當米爾斯去他父親家的時候，那名女子掙脫束縛向鄰居求救，警方接到報案後在30日(周五)將米爾斯逮捕。

執法單位提控米爾斯重度綁架(aggravated kidnapping)的罪名，3日(周二)首度出庭時法官把保釋金訂為5萬元。米爾斯的律師德努納(Chris Denuna)指出，米爾斯目前是交保在家軟禁(house arrest)等候審判，只有必要的情況下才准許出門，譬如上超市購食物、與律師見面等。