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遭網約男性侵 女被禁錮五天

編譯組／綜合報導
涉約會強暴的米爾斯。(Harris縣警局)
涉約會強暴的米爾斯。(Harris縣警局)

休士頓一名女子在網路約會手機程式上跟21歲男子相約見面，結果被那名男子當成禁臠五天，除了被他性侵之外還缺水缺食物，她趁機逃出後報警，嫌犯被控重度綁架罪名。

　位於休士頓斯普林區(Spring)8011號的「HAVEN at Augusta Pines Drive」，是一個很新的豪華公寓區，有漂亮的外觀、庭園和大游泳池。一名女子在約會網站BUMBLE上結識21歲的米爾斯(Zachary Mills)，兩人約好24日在米爾斯的公寓單位首度見面一起過聖誕夜。

　法庭文件上敘述，後來米爾斯向那位女子求歡遭拒，憤而出手打她耳光、用拳頭揍她、用牙齒咬她，到他打得手軟以後，他取來一支螺絲起子用手把繼續打她，最後還性侵女子。事畢之後他仍然不放她走，把她禁錮在他的公寓中五天之久，不給她食物和飲水。當米爾斯去他父親家的時候，那名女子掙脫束縛向鄰居求救，警方接到報案後在30日(周五)將米爾斯逮捕。

　執法單位提控米爾斯重度綁架(aggravated kidnapping)的罪名，3日(周二)首度出庭時法官把保釋金訂為5萬元。米爾斯的律師德努納(Chris Denuna)指出，米爾斯目前是交保在家軟禁(house arrest)等候審判，只有必要的情況下才准許出門，譬如上超市購食物、與律師見面等。

　約會網站BUMBLE答覆媒體詢問時指出，該網站上提供七點網路約會首度見面的保安原則，如果仔細遵守這些原則，發生上述情況的機會很低，譬如這位受害人就沒有遵守第一要項：到公共的場合作第一次約會。另外，第二要點是要讓可信任的人知道自己去哪裡約會、跟誰約會，心懷不軌的約會對象如果知道有人會代為報警，就比較不敢任意妄行。

涉約會強暴禁錮女子的米爾斯遭警方逮捕。(Harris縣警局)
涉約會強暴禁錮女子的米爾斯遭警方逮捕。(Harris縣警局)

性侵 休士頓 游泳

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