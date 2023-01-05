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氣候變遷 威脅德州農業生產

編譯組／綜合報導
德州飽受長期乾旱與降雨減少。(TEXAS drought.gov)
德州飽受長期乾旱與降雨減少。(TEXAS drought.gov)

德州農業部的最新報告指出，2022年的長期乾旱，與降雨模式改變，顯示全球氣候變遷已經威脅到德州的農業生產。2022年除了是德州史上最乾的一年，乾旱還將持續延長，導致農業生產屢創新低；另一方面，降雨越來越趨集中且猛爆也構成威脅，去年6至8月滴水未降，但8月底卻突然暴雨，18個小時內卻下了13吋的雨，還引發千年一見的大水，導致農作物大量壞死。

報告發現，德州49%的農地直到2022年12月都還處於乾旱缺水的狀態，由於農產品缺乏，因而導致肉類銷量達270萬元，創十年新高。但長遠來看，確保德州人的飲食均衡才是農業部未來的最大挑戰，方法之一是農民配合研究人員，開發更多元的種植方式，另一個則是確保農產品的配送不成問題，以及擴大「營養補充援助計畫」( SNAP）的供應範圍。

農業部的報告已在去年底提交給德州議會，議員也提出House Bill 1118，計畫提供補助給偏遠地區的農產品零售業者。此外，報告認為可行方法還有調高基本工資，根據麻省理工學院的分析，德州三口之家，成人的時薪必須達到17.44元才能度日，但德州現行的基本工資僅7.25元。報告雖然承認，加薪卻有難度，但卻是不得不為的目標，畢竟2021年時，德州已經有13.7% 的家庭面臨斷炊危機，是全美第六高。

長期乾旱與降雨模式改變，已經威脅德州農業生產。（本報資料照片）
長期乾旱與降雨模式改變，已經威脅德州農業生產。（本報資料照片）

德州 農業部 基本工資

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