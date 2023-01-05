氣候變遷 威脅德州農業生產

德州飽受長期乾旱與降雨減少。(TEXAS drought.gov)

德州農業部 的最新報告指出，2022年的長期乾旱，與降雨模式改變，顯示全球氣候變遷已經威脅到德州的農業生產。2022年除了是德州史上最乾的一年，乾旱還將持續延長，導致農業生產屢創新低；另一方面，降雨越來越趨集中且猛爆也構成威脅，去年6至8月滴水未降，但8月底卻突然暴雨，18個小時內卻下了13吋的雨，還引發千年一見的大水，導致農作物大量壞死。

報告發現，德州49%的農地直到2022年12月都還處於乾旱缺水的狀態，由於農產品缺乏，因而導致肉類銷量達270萬元，創十年新高。但長遠來看，確保德州人的飲食均衡才是農業部未來的最大挑戰，方法之一是農民配合研究人員，開發更多元的種植方式，另一個則是確保農產品的配送不成問題，以及擴大「營養補充援助計畫」( SNAP）的供應範圍。