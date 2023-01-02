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台海和平論壇智庫 募款護中華民國

【休士頓訊】
守護中華民國為台灣民主發聲，海外同心全球串連台海和平論壇智庫募款餐，2月4日登場。 （張錦娟提供）
守護中華民國為台灣民主發聲，海外同心全球串連台海和平論壇智庫募款餐，2月4日登場。 （張錦娟提供）

台海和平論壇智庫籌備委員會將於2月4日晚間6時到10時在休士頓地區的Signature Manor雅苑會館，舉辦「守護中華民國，台灣民主發聲」募款餐會。

籌備多時的台海和平論壇智庫，在審慎規畫和多方努力協調之下，獲得台灣政學界以及全美各地台灣僑界先進大力支持，預計將在2023年正式開始運作，為台海和平以及2024年的總統大選向華府決策圈，提供更全面且不偏頗的資訊和分析。

募款餐會由台海和平論壇智庫召集人翁履中博士發起，在全美台灣同鄉聯誼會，中國國民黨國際事務部，以及休士頓地區僑界協助之下，特別從台灣邀請到知名網路媒體人朱學恆，以及中國國民黨駐美代表黃介正前來休士頓發表專題演說。

另外，包括中華民國前總統馬英九，前國安會秘書長蘇起，國民黨前主席立法委員江啓臣，台北市議員徐巧芯，及多位同樣熱愛中華民國的政治人物，也將以視訊方式參與活動，透過知名人士的拋磚引玉，籌委會期盼呼籲海外熱愛中華民國的僑胞們，齊力向美國傳達台灣民眾對台海和平的期待。

有鑒於國際局勢動盪，美中關係緊張，美國政策圈人士亟需由不同立場的觀點，來了解台灣民意。台海和平論壇智庫的宗旨，在於維繫台海和平，守護台灣民主自由的生活方式。藉由僑胞們的支持，即將正式啟動的台海和平論壇智庫未來將會定期發行月刊，邀請知名智庫專家學者，針對台海和平議題發表觀點。

另外，台海和平論壇智庫也會透過舉辦會議，發布民調，政治人物訪談等不同方式，為國外媒體提供有關台灣議題的客觀資訊。更重要的是，未來智庫也將透過在美國招募智庫研究人員，為台海和平論述注入新活力，讓台海和平論壇成為兩岸對抗路線之外，台美之間最理性的溝通管道，希望僑胞們願意加入守護中華民國的行列，為台海和平盡一分心力。

餐會購票聯絡人張錦娟832-236-5048。

中華民國 國民黨 休士頓

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