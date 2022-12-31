10年侵吞雇主2900萬 74歲女認罪可能判刑10年

聯邦司法部 29日(周四)宣布，北德州 路易斯維爾市(Lewisville)74歲居民芭芭拉巧莫斯(Barbara Chalmers)藉職務之便侵吞雇主至少2900萬元，她接受檢方的認罪減刑協議，最多可能被關10年，還必須賠償受害人的金錢損失。

這項宣布是聯邦司法部(US Justice Department)德州東區支部發布的，法院文件中指出，巧莫斯受到達拉斯的柯林斯家族(Collins Family)信任，讓她擔任幾間家族企業與一間慈善基金會的會計長(bookkeeper)，司法部指控巧莫斯可能從2012年就開始侵吞款項，以她的職權開出至少175張支票 ，把支票存入她自己擁有的帳戶。

為了掩飾錢的流向，她設立了一家建築公司，支票的抬頭不是她的名字，而是建築公司的名稱，巧莫斯是那家公司的總裁(president)。另外，每年年尾交給代為報稅者(tax preparers)的公司與基金會的財務報表中，把雇主的各個帳戶的金額用假文件另行編造，以免雇主發現金額短少。在她侵吞的款項中，有超過2500萬元是進到她自己的建築公司的銀行帳戶中。

畢竟2900萬元是個巨大的數字，柯林斯家族後來對帳目起疑，向執法單位舉報，聯邦調查局FBI立案深入調查，案情逐漸明朗，巧莫斯知道證據確鑿、無可抵賴，接受了檢方提供的協議，對一項洗錢(money laundering)罪名自己承認有罪，檢方則保證判刑不會超過10年。

另外，司法部起訴(indict)八名網紅，指控他們藉社群媒體哄抬證券價格圖利，其中四人是德州居民。法院文件指出，這些人先買下某支股票，然後利用他們在網路上的名聲，集體吹噓這支股票有多棒，他們的粉絲紛紛入場購買時股價大漲，然後他們趁熱拋出獲利，總利潤達1億1400萬元。執法單位指出，這種手段叫「先捧後丟」(pump and dump)，投資人應該提高警覺。