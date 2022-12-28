德州煉油日減150萬桶 油價卻意外下跌

冬季風暴艾略特造成德州的Pemex的煉油廠減產。(Pemex推特)

冬季風暴 艾略特(Winter Storm Elliott)帶來的冰雪與酷寒，造成德州許多家煉油廠停產或減產，尖峰之時每天損失150萬桶的煉油量，有些駕駛人擔憂汽油價 格會因而反彈變貴。

休士頓是美國的能源中心，位於市中心東邊只有十多哩的迪爾帕克市(Deer Park)有一家墨西哥國營石油 公司Pemex的煉油廠，每天的煉油量是31萬2500桶原油。根據路透社從知悉內情人士所獲得的資訊，22日(周四)大寒流抵達南德州以後，這家煉油廠一度完全停頓，到25日(周日)晚間為止，還有許多機組沒有恢復運作。

路透社又報導，休士頓地區因為艾略特風暴而產能受到影響的煉油廠還包括艾克桑美孚(ExxonMobil)、馬拉松石油(Marathon Petroleum)、瓦雷洛能源(Valero Energy)、促動企業(Motiva Enterprises)、完整能源(TotalEnergies)和利安德巴塞爾公司(LyondellBasell)，目前天氣已開始回暖，產能應該可以很快恢復正常。

國內汽油零售價格在耶誕節之前已經連續許多周下跌，但節前兩三天有些許回漲。不過耶誕節當天價格下跌，令業界分析師相當意外。幫駕駛人找最便宜加油站的手機應用程式「汽油之友」(GasBuddy)指出，25日全國平均汽油價格跌到每加侖3.048元。

汽油之友的首席石油分析師(Head of Petroleum Analysis)派翠克迪哈安(Patrick De Haan)指出，風暴造成煉油量減少150萬桶，卻沒有造成零售價格上漲，可以看出油價疲弱的態勢，因此他認為近期內全國平均價格跌到3元以下是很有可能的。