專家：感恩節確診 現在不易再感染

衛生專家表示，剛染疫復元者的免疫力可維持一段時間，不太可能短時間內再次感染。（Getty Images）

衛生專家們曾表示，感染新冠病毒後獲得的免疫力 ，可以在有限時間裡預防再次感染。然而，隨著病例再次激增，且民眾面對的是更具逃避免疫系統能力的變異株，近期感染是否能在最近的假期中保護人們？

柏克萊加大 傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，在感恩節期間感染過新冠病毒的人，現在應該具有很好的免疫力，不容易再被傳染，即使再被傳染，生病的可能性也很低。

舊金山 加大免疫學家、格萊史東研究院（Gladstone Institutes）研究員羅恩（Nadia Roan）表示，雖然上個月剛感染過新冠的人，12月再次感染的可能性很小，但並非「完全不可能」。

羅恩說：「最新的新冠變異株非常善於躲避抗體，事實上，目前最主要傳播的BQ.1甚至能躲避因為感染其母病毒株BA.5產生的部分抗體，是到目前為止抗體躲避能力最強的變異株。」

不過，羅恩補充，即便如此，記憶T細胞仍能抵抗病毒突變，呼吸道內針對新冠病毒的免疫力在幾個月內也不會明顯減弱。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，感恩節期間主要傳播的BA.5、BQ.1和BQ.1.1，在12月底之前會繼續保持主導地位。根據美國疾病防制中心（CDC）的追蹤數據，BQ.1.1病例目前占所有病例的38%，BQ.1占31%，BA.5占10%。

陳子平說：「唯一的大問題是，中國的病例激增是否會產生新變異株，萬一真的發生這種情況，可能要等到2023年新年假期過後才會看到影響。」

對於染疫後可擁有多久的免疫力，陳子平具體表示，應該有三個月的「強大保護力」可防止再次感染，接下來三個月會降為「中等保護力」。他還指出，研究顯示，接種加強針再加上感染，會提供比只接種疫苗更強的免疫力，或稱為「混合免疫」（hybrid immunity）。

因此，陳子平說，如果和最近剛染疫復元的人聚會，不太需要擔心會被傳染，但如果這個人重複感染，他在檢測呈陽性後的十天內都具有傳染性。