迎風暴 德州電網可抵禦寒流

德州民眾本周將面對極寒天候。（RECTO網頁）

休士頓 紀事報報導，歷經本周寒冷多雨的天氣後，即將於冬至（22日）抵達休士頓的北極氣流，預計將為德州 東南部大部分地區帶來急凍嚴寒。

德州能源網管理機構19日預測，急凍的氣溫，將使該州能源需求超過此前預測的冬季峰值。

太空 城氣象預報網站（Space City Weather）上周預測，這股北極氣流，預計不會帶來如2021年冬季風暴那樣嚴重情況，德州電力可靠性委員會（ERCOT）16日表示，德州電網與能源供應商，能抵禦這道寒流。

然而，對於希望在疫情再次席捲前保護家人、寵物的休士頓人，休士頓和蓋維斯頓國家氣象局仍提出相關建議。

首先，民眾需確保準備好額外的毯子和外衣，以防停電，並仔細檢查年長家人、朋友和鄰居是否也做好相關準備。

國家氣象局還提醒民眾，將寵物至於溫暖、乾燥的室內。

根據Space City Weather，寒冷的天氣會帶來危險的道路狀況。根據目前天氣預報，這股氣流將不會帶來冰雪，儘管如此，國家氣象局建議駕駛人在車上準備毯子、飲用水等必需品，且將油加滿，防止糟糕的道路讓人們陷入困境。