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迎風暴 德州電網可抵禦寒流

編譯組／綜合報導
德州民眾本周將面對極寒天候。（RECTO網頁）
德州民眾本周將面對極寒天候。（RECTO網頁）

休士頓紀事報報導，歷經本周寒冷多雨的天氣後，即將於冬至（22日）抵達休士頓的北極氣流，預計將為德州東南部大部分地區帶來急凍嚴寒。

德州能源網管理機構19日預測，急凍的氣溫，將使該州能源需求超過此前預測的冬季峰值。

太空城氣象預報網站（Space City Weather）上周預測，這股北極氣流，預計不會帶來如2021年冬季風暴那樣嚴重情況，德州電力可靠性委員會（ERCOT）16日表示，德州電網與能源供應商，能抵禦這道寒流。

然而，對於希望在疫情再次席捲前保護家人、寵物的休士頓人，休士頓和蓋維斯頓國家氣象局仍提出相關建議。

首先，民眾需確保準備好額外的毯子和外衣，以防停電，並仔細檢查年長家人、朋友和鄰居是否也做好相關準備。

國家氣象局還提醒民眾，將寵物至於溫暖、乾燥的室內。

根據Space City Weather，寒冷的天氣會帶來危險的道路狀況。根據目前天氣預報，這股氣流將不會帶來冰雪，儘管如此，國家氣象局建議駕駛人在車上準備毯子、飲用水等必需品，且將油加滿，防止糟糕的道路讓人們陷入困境。

此外，儘可能替管道添加隔熱材料，防止可能發生管線因冰凍爆裂等狀況。民眾還應打開水槽櫃，讓暖空氣抵達管線。任何噴水滅火系統和室外軟管都應排空，在冷鋒抵達前關閉灑水系統等。若計畫出城者，最好在出門前，關閉家中的主要供水系統。

德州電力可靠性委員會表示，德州電網與能源供應商能抵禦這波寒流。（RECTO網頁）
德州電力可靠性委員會表示，德州電網與能源供應商能抵禦這波寒流。（RECTO網頁）

德州 休士頓 太空

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