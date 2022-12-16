被迫替病人墮胎 護士告醫院

德州退伍軍人醫院一名護理人員控訴提供墮胎諮詢服務，違反她的信仰。(退伍軍人部網頁)

奧斯汀東北邊約60哩天普 市(Temple)的退伍軍人醫院，一名護士上聯邦法院呈遞訴狀，控告退伍軍人部強迫她替病人做墮胎 諮詢和墮胎服務，違反她的宗教信仰條規。

德州 與許多個共和黨掌政的州制定了嚴格的墮胎限制法，但如今聯邦政府是由民主黨掌舵，拜登政府9月9日給退伍軍人醫院發布新指南，各地分院必須給退伍軍人和其直系親屬(direct family members)做墮胎諮詢和墮胎服務。在天普市退伍軍人醫院(VA Hospital)上班的護士史黛芬妮卡特(Stephanie Carter)也是一名退伍軍人，她13日(周二)在位於韋科市(Waco)的德州西區聯邦法院提訴。

卡特希望獲得法院頒布禁制令(injunction)，禁止該醫院強迫她或她的同僚作與墮胎相關的業務，因為他們的基督信仰(Christian beliefs)不准許他們殺害生命。其實退伍軍人部的新規定並不是放任病人自行隨意選擇墮胎，而是只有在繼續懷胎會危及孕婦的情況下才可進行。另外，如果懷孕是因為強姦(rape)或亂倫(incest)產生的後果，病人也可以合法在退伍軍人醫院墮胎，但在許多保守州的法律中，即使是強姦或亂倫的情況也不能墮胎。

這是退伍軍人部新規定施行以來的第一宗挑戰訴訟，卡特在訴狀中又表示，拜登政府沒有權力做這樣的規定，法規必須由國會來制定，而且即使國會最後制定出這樣的法規，她在美國憲法(US Constitution)與宗教自由重建法(Religious Freedom Restoration Act)的保障之下，還是可以不參與類似的諮詢服務或墮胎手術。

不過卡特的訴訟只限於德州天普市退伍軍人醫院(Temple Veterans Affairs hospital)，並不是全面挑戰這項規定。該醫院的發言人回應媒體的詢問時指出，醫院允許工作人員不接受關於墮胎的業務，從來沒有強迫員工做不符合信仰規條的工作，因此不知道卡特提訴究竟是什麼動機。