德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

最高法院7月推翻憲法對墮胎權的保障，由各州政府修法決定，但即使是保守的紅州，推動墮胎禁令也是困難重重。圖為墮胎支持者拿著支持計畫生育的海報。（美聯社）

德州 嚴格的墮胎 禁令生效後沒幾天，布瑞德醫師（Dr. Alan Braid）在華盛頓郵報的社論上發表文章，自己承認在德州給一名女子墮胎，有人依據那項法規向布瑞德醫師提訴求償至少1萬元，法官8日（周四）判決訴訟無效。

由於這是SB 8法案（六周墮胎禁令）生效以來的第一個訴訟案例，對未來的判決有重大影響力，因此極受各界關注。布瑞德醫師的文章在郵報上刊出以後，戈梅茲（Felipe Gomez）上法院向布瑞德醫師提告，8日貝爾縣（Bexar County）法官哈斯（Aaron Haas）將訴訟駁回（﹃dismissed），指出德州州法規定：如果某人並沒有受到某種傷害，就沒有提出索賠訴訟的立場。

這項判決雖然不會禁絕未來的訴訟，但這個先例有深遠的影響力，也就是提倡生殖權利（productive rights）人士的一場勝仗。SB 8法案是一個極為狡猾的立法方式，它不是把執行法律的任務放在政府單位，而是讓一般老百姓提訴，希望藉由重大財物損失的威脅讓墮胎醫師不敢做這種手術 。但如果是政府單位執行該法，只要有人提出訴訟抗爭，就可能會被某位法官阻止施行。 在最高法院推翻保護墮胎權前例後，俄亥俄州「心跳法」立即生效，墮胎禁令變嚴厲。圖為墮胎診所外示威者不斷。(路透)

布瑞德醫師當初在他的文章中明確的指出：我知道在報刊上公開宣布自己違犯法規，可能會有重大的後果，但我不能任由德州政府任意創制公然違反美國憲法的法規，我以身試法，好讓法制系統給德州的法規做檢驗。