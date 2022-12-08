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難敵衝擊 DoorDash、Kraken各裁員千人

編譯組／綜合報導
科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）
科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

隨著經濟逆風和裁員繼續衝擊著矽谷及全美的科技行業，以及人們對加密貨幣的信心繼續動搖，送餐服務巨頭DoorDash和世界最大加密貨幣交易所之一Kraken，11月30日都宣布了裁員計畫。

Kraken的首席執行長包威爾（Jesse Powell）稱，該公司將裁員約1100人，占該公司全球員工總數的30%。他說， 「自今年年初以來，宏觀經濟和地緣政治因素對金融市場產生了影響。導致交易量大幅下降，客戶註冊人數減少。」

此外，世界上最大的加密貨幣交易所之一FTX出人意料地宣布倒閉，以及Kraken高層的內訌加劇，使人們對加密貨幣的信心一直在減弱。包威爾對「覺醒」員工的批評及希望重回獨裁專政，也引發爭議。

紐約時報說，包威爾對員工選擇自己的代名詞表示質疑，並懷疑女性的智力。他稱將卸任CEO，但仍擔任董事會主席，稱裁員將使公司的規模回到一年前的水平。

與此同時，儘管聲稱 「我們的業務仍然強勁，並繼續增長」，DoorDash首席執行長徐迅（Tony Xu）仍將削減1250個工作崗位。該公司預計離職將在2023年3月1日起的14天內發生。

徐迅稱，儘管疫情期間由於對送貨的需求增加，公司迅速招聘，許多投資得到了回報，但「我們在管理團隊增長方面沒有像我們應該做的那樣嚴格。結果，運營費用迅速增長。同時經濟大形勢也是促成這個決定的因素。裁員是在該公司2021年12月上市近一年後進行的。」

根據法律規定，公司一定規模的裁員需要發出通知，以幫助員工有時間找到其他職位。該公司說，受影響的員工暫時有60天的帶薪休假。

包威爾表示，員工將獲得16周的基本工資，四個月的醫療保健，符合條件的員工將獲得績效獎金。員工還將獲得移民和職業支持，並表示公司將延長離職員工行使既得股票期權的時間。

DoorDash首席執行長徐迅則表示，DoorDash受影響的員工將獲得17周的補償，以及他們2023年2月的股票歸屬。他說，公司將把員工的醫療保險延續到3月底，如果需要，還將為他們提供移民支持，以及職業過渡服務。

裁員 貨幣 股票

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