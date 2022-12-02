休城西南管委會 12月9日警民交流

西南區管委會12月9日敦煌廣場辦警民交流活動。（西南管理區提供）

休士頓 西南區管理委員會11月董事會中，進一步討論並議決公共安全、環境與設計、經濟與商業等三個委員會的月會事項，並及財務委員會、以及最受華埠 重視的中國城治安副委員會的各項議題。

在即將到來的12月，西南區管委會的活動重點，為主要由中國城治安副委員會將於12月9日上午11時至下午2時在敦煌廣場舉行的「禁止侵入」告示聲明的登記（Trespassing Affidavits）與公證發放；同時舉行的「Boba Tea with a Cop」活動，則為業者、居民和警察 就治安交換意見的茶敍。此次活動經過月餘籌劃，並得到西南區管委會中所有委員會及董事會成員的支持以及經費資助。

即將於9日舉行的活動，因有負責維護西南區管委會範圍的三個警局、休士頓市警局等警務人員參加，業者及民眾到時不只可以登記及公證「禁止侵入」告示聲明，更可就切身及任何與社區有所關聯的治安議題，與警方人員面對面討論。

西南區管委會主席李雄表示，此活動配合警方、社區管理、業者、居民各方時間，務求活動達到預期效果。而且到時將有範圍內商家、公職人員辦公室、社區社團組織等單位共同參與，希望社區業者及大眾把握機會踴躍參與。

李雄更強調，所謂Trespassing Affidavit 是一份針對「非法侵入」行為採取法律行動的聲明文件。當業主或產業代表人簽署對非法侵入行為執法的文件，並經過公證後，警方便可以對侵入私人產業甚至侵入搶劫或其他嚴重違法行為的侵入者進入執法。否則，李雄主席説：如果沒有這份聲明文件在警方檔案中，警方可能將被迫將被補嫌犯放走；或是業者必須到現場，警方才可以繼續在業者面前進行執法程序。特別這次活動中，管委會把聲明文件所需的公證人也邀請至活動現場，業者簽署聲明文件後可以當場公證，這對業者及警方都是事半功倍的效果。

李雄表示，因為德州法律明文規定，未獲得許可、或在不開放時段中進入一個生意場所，就構成犯罪行為，也就是所謂的「非法侵入」。而常久以來，管委會也持續宣導，如果希望警方能順利針對「非法侵入」執法，最重要因素之一就是產業負責人先行簽署聲明文件。這次活動設計使簽名及公證一次到位，對有需要的社區朋友，是非常方便的安排，期待大家的踴躍參加。另外任何對西南區治安議題的關切與想法、建議，也非常歡迎在與警方分享著名的波霸奶茶時，一併提出討論，共商對策並且增進瞭解與感情。