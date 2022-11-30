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換真實身分駕照 期限剩半年

編譯組／綜合報導
自2023年5月3日起，需持有真實身分證者，才能在國內登機，否則需持有其他身分證明，例如有效護照等。（德州公共安全廳）
自2023年5月3日起，需持有真實身分證者，才能在國內登機，否則需持有其他身分證明，例如有效護照等。（德州公共安全廳）

KTLA電視台報導，距離聯邦規定更換真實身分證（Real ID）期限還有六個月，相關單位呼籲德州居民儘快在此期限內更換駕照，屆時若沒有真實身分證，在國內搭機將需持有效護照或美國軍人身分證等其他證明。

根據德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）說法，為應對九一一恐怖攻擊，聯邦於2005年5月11日通過「真實身分證法案」（REAL ID Act.），該法要求各州頒發身分證和駕照採用聯邦政府接受的統一標準，以減少身分詐欺和恐怖主義。

許多州多年來一直發放真實身分證，這意味著若民眾獲得許可，近期核發的駕照都會符合真實身分證規定。

要了解是否本身持有真實身分證，可查看駕照或身分證右上角，是否有某種類型的星星。在德州駕照樣本上，則是金色圓圈，中間為白色的星圖樣等。

若持有的身分證或駕照上沒有星星，至2023年5月3日前依然有效，民眾仍可使用它進行國內飛行，但需填寫另一張表格，如有效護照或美國軍方身分證，聯邦運輸安全管理局（TSA）列出其他可用於登機的身分證。

若尚未符合真實身分證，最好在2023年初開始進行申請，申請多久取決於所在的州。

至2023年5月3日後，只有州頒發符合真實身分法的駕照或身分證，才能用於與聯邦政府有關的事務，例如進入聯邦大樓或搭乘國內航班。在此日期之後，不符合的卡僅能用於州相關用途，如駕駛、銀行和投票等。

民眾可上TSA、DHS相關網站查詢相關訊息，或致電當地DMV。

駕照 德州 聯邦政府

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