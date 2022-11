教育組織：學測非學生唯一評量

倡議者不要將德州標準測驗(STAAR)作為衡量學生和學校的唯一來源。(KHOU 11)

KHOU 11電視台報導,根據一分新的報告,一群倡議者要求德州 立法者,不要將德州標準測驗(STAAR)作為衡量學生和學校成功與否的唯一來源,應考慮其他因素。

由德州「舉起你的手」(Raise Your Hand)組織教育 領袖組成的無黨派團體,「衡量重要事項評估和問責委員會」(Measure What Matters Assessment and Accountability Council),在收到1萬5000多名家長對STAAR測驗的反饋後公布一份報告。許多人認為,在確定學生成功與否,應考量其他因素。

德州「舉起你的手」資深政策主管波斌斯基(Bob Popinski)說,在中學和小學級別,學生拿到「A」或「F」成績,是百分之百基於STAAR測驗結果。

他說,學校成績不應僅依靠標準化測驗,學生是否得以順利進入下一個年級,也不應由考試成績決定,「這並未提供學生個人成就和成長的全貌。」

波斌斯基說,參加學前教育、接觸美術、學習一門語言,「無論你的孩子是否能按時從高中畢業」他說,這些都是衡量課堂上發生什麼的因素,可以更準確判斷學生是否有興趣。

德州「舉起你的手」表示,若不完全依靠STAAR測驗衡量學生進步與否,學生的負擔可能會減輕,也將給教師更多自由度。

他說,下一步他們會在下一屆立法會議上提交相關報告。