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教育組織：學測非學生唯一評量

編譯組／綜合報導
倡議者不要將德州標準測驗（STAAR）作為衡量學生和學校的唯一來源。(KHOU 11)
倡議者不要將德州標準測驗（STAAR）作為衡量學生和學校的唯一來源。(KHOU 11)

KHOU 11電視台報導，根據一分新的報告，一群倡議者要求德州立法者，不要將德州標準測驗（STAAR）作為衡量學生和學校成功與否的唯一來源，應考慮其他因素。

由德州「舉起你的手」（Raise Your Hand）組織教育領袖組成的無黨派團體，「衡量重要事項評估和問責委員會」（Measure What Matters Assessment and Accountability Council），在收到1萬5000多名家長對STAAR測驗的反饋後公布一份報告。許多人認為，在確定學生成功與否，應考量其他因素。

德州「舉起你的手」資深政策主管波斌斯基（Bob Popinski）說，在中學和小學級別，學生拿到「Ａ」或「Ｆ」成績，是百分之百基於STAAR測驗結果。

他說，學校成績不應僅依靠標準化測驗，學生是否得以順利進入下一個年級，也不應由考試成績決定，「這並未提供學生個人成就和成長的全貌。」

波斌斯基說，參加學前教育、接觸美術、學習一門語言，「無論你的孩子是否能按時從高中畢業」他說，這些都是衡量課堂上發生什麼的因素，可以更準確判斷學生是否有興趣。

德州「舉起你的手」表示，若不完全依靠STAAR測驗衡量學生進步與否，學生的負擔可能會減輕，也將給教師更多自由度。

他說，下一步他們會在下一屆立法會議上提交相關報告。

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