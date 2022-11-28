德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

休士頓紀事報報導，德州 部分地區出現「反常」暴風雪，對感恩節出遊旅客造成延誤，而推特上一些網友藉此機會再度嘲笑德州選出的聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）。

在2021年2月，冬季風暴 襲擊德州，數百萬德州居民斷水斷電，造成240多人死亡。在那段時間裡，有人得知克魯茲和家人去墨西哥度假聖地坎昆的路上，在機場拍攝了他的照片，事後他承認當時跑去度假「是個壞主意」。

根據「新聞周刊」（Newsweek）報導，日前出現的這場怪風暴，許多人推文中夾帶克魯茲，提醒他「2021年致命的冬季風暴期間，曾試圖逃往坎昆（Cancun）」。

其中一人推文說「大風雪將襲擊德州，你（指克魯茲）收拾好了嗎？」

另一位推特用戶，也在推文上發布一篇關於暴風雪報導，問「有人知道泰德克魯茲要去哪裡嗎？目前朝向德州的怪胎風暴，可能會在一夜間刮起整個季節的風雪。」

也有推特用戶問「克魯茲是否預定了飛往墨西哥航班？」

這些推文也釣出不少網友的回應，有網友發表「高見」，笑稱「克魯茲一定要去佛羅里達，在陽光明媚的州舔鞋底」，文中還不忘夾帶@SenTedCruz。