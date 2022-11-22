我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

編譯組／綜合27日電
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

隨著愈來愈多企業努力適應疫情時代必須具備的靈活性，人們對遠距工作機會的需求也愈來愈大。但一份新報告指出，這份需求已遠遠超過供應。

根據網路數據研究公司Semrush的調查，從2021年7月到2022年7月，美國遠距工作搜尋次數猛增300%，「我附近的遠距工作」、「兼職遠距工作」、「入門級遠距工作」等關鍵字的搜尋次數更增長了四倍多。然而，求職網站提供的遠距工作數量僅增加6.8%，意味遠距工作需求可能遠遠超過供應。

即便如此，由於就業市場依然強勁，失業率降至3.5%，為了吸引人才，雇主可能不得不繼續提供受雇員歡迎的條件，例如遠距工作。

然而，遠距工作有一個正在醞釀中的不利因素。

網站Beautiful.ai對3000名職場經理進行的調查發現，六成受訪者表示，如果企業因為受通貨膨脹影響必須進行裁員，遠距工作員工將是優先裁員對象。報告稱，管理人員最擔心的是，員工遠距工作能否保持與在實體辦公室環境中相同的參與度、興趣和協作能力。

研究顯示，隨著愈來愈多人遠距工作，一些雇主認為，員工參與會議和協作變得愈來愈困難。

芝加哥大學貝克佛萊德門經濟研究院（Becker Friedman Institute for Economics）對約1萬名勞工進行調查，統計數據顯示，這些勞工認為，他們在家工作的效率和在辦公室工作的效率相同。近三分之一的受訪者甚至表示，他們遠距工作的效率和投入程度更高。

支持靈活工作安排的人士表示，遠距工作人員的工作效率較高，因為他們無需通勤、不會浪費時間與同事閒聊、較不容易分心、有更多時間陪伴家人、生活品質改善、工作與生活較平衡。

BIS Computer Solutions部門總裁馬邱（Michael Macho）表示，其公司30多名員工幾乎都是遠距工作。他說：「過去兩年來，我們一直使用Zoom和其他協作工具工作，沒有理由回頭。如果一家公司告訴求職者，我們除了提供你這些那些福利之外，你還可以選擇在家工作，這對公司來說也是有利的。」

畢業自加州理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）的蔡艾迪（Edward Chua，音譯）現在是一名全職遠距工作的網路安全經理，他不認為在辦公室上班的同事較能保得住飯碗。他說：「如果企業要裁去遠距工作員工，等於是要裁去一大部分較有能力的職場人口。」

裁員 勞工 加州

上一則

萊斯大學中國文學教授錢南秀 11月23日追思會

下一則

逾160萬喬州人 感恩節假期將駕車出遊

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

2022-11-15 18:20
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說