企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

隨著愈來愈多企業努力適應疫情時代必須具備的靈活性，人們對遠距工作機會的需求也愈來愈大。但一份新報告指出，這份需求已遠遠超過供應。

根據網路數據研究公司Semrush的調查，從2021年7月到2022年7月，美國遠距工作搜尋次數猛增300%，「我附近的遠距工作」、「兼職遠距工作」、「入門級遠距工作」等關鍵字的搜尋次數更增長了四倍多。然而，求職網站提供的遠距工作數量僅增加6.8%，意味遠距工作需求可能遠遠超過供應。

即便如此，由於就業市場依然強勁，失業率降至3.5%，為了吸引人才，雇主可能不得不繼續提供受雇員歡迎的條件，例如遠距工作。

然而，遠距工作有一個正在醞釀中的不利因素。

網站Beautiful.ai對3000名職場經理進行的調查發現，六成受訪者表示，如果企業因為受通貨膨脹影響必須進行裁員 ，遠距工作員工將是優先裁員對象。報告稱，管理人員最擔心的是，員工遠距工作能否保持與在實體辦公室環境中相同的參與度、興趣和協作能力。

研究顯示，隨著愈來愈多人遠距工作，一些雇主認為，員工參與會議和協作變得愈來愈困難。

芝加哥大學貝克佛萊德門經濟研究院（Becker Friedman Institute for Economics）對約1萬名勞工 進行調查，統計數據顯示，這些勞工認為，他們在家工作的效率和在辦公室工作的效率相同。近三分之一的受訪者甚至表示，他們遠距工作的效率和投入程度更高。

支持靈活工作安排的人士表示，遠距工作人員的工作效率較高，因為他們無需通勤、不會浪費時間與同事閒聊、較不容易分心、有更多時間陪伴家人、生活品質改善、工作與生活較平衡。

BIS Computer Solutions部門總裁馬邱（Michael Macho）表示，其公司30多名員工幾乎都是遠距工作。他說：「過去兩年來，我們一直使用Zoom和其他協作工具工作，沒有理由回頭。如果一家公司告訴求職者，我們除了提供你這些那些福利之外，你還可以選擇在家工作，這對公司來說也是有利的。」

畢業自加州 理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）的蔡艾迪（Edward Chua，音譯）現在是一名全職遠距工作的網路安全經理，他不認為在辦公室上班的同事較能保得住飯碗。他說：「如果企業要裁去遠距工作員工，等於是要裁去一大部分較有能力的職場人口。」