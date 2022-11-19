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休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

編譯組／綜合報導
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休士頓女子Tanya Herbert 近日正式獲得金氏世界紀錄認證，成為在世女子中雙腳最長的紀錄保持者，她的右腳長13.03吋，左腳長12.79吋，一般得穿美國尺寸的18號女鞋或16至17號男鞋。

男子紀錄則是由委內瑞拉的Jeison Orlando Rodriguez Hernandez保持，他的右腳1呎3.19吋、左腳1呎3.49吋，美國尺碼得穿26號男鞋。

在與金氏世界紀錄的訪談中，Tanya Herbert買鞋一直是她的最大困擾，直到網購興起後才能買到合腳的鞋。而之前買鞋，她都只能買男生款式，而且很多店根本沒有16號男鞋，更別提18號女鞋了。

Tanya Herbert個子也很高，6呎9吋，只比金氏世界紀錄保持人Rumeysa Gelgi矮了3吋。不過她說，她從未因為身高高而遭到歧視，同學朋友都非常照顧她，但唯一的困擾是籃球教練一直來找她，但她只想把書念好。她還開玩笑地說，她媽媽身高6呎5吋，爸爸6呎4吋，「所以我別無選擇地長高了」。

在社交平臺興起後，對Tanya Herbert有好也有壞。她能透過網路找到跟她有一樣困擾的大個子，然後學到改鞋的秘訣，買了最大號的鞋，然後再讓它們長一點、寬一點，這樣她才能穿得舒服。

但是社交平臺也引來一些戀足癖，一直跟她索要照片。Tanya Herbert說，大概5%的男人追蹤她是為了跟她要腳的照片，但是她並不想因此成為他人的物化標的。

至於登上金氏世界紀錄後，對Tanya Herbert的人生將帶來何種改變？她說，希望她的故事能讓鞋廠更重視特殊需求，拿下金氏世界紀錄也讓她為大腳一族代言更為有力。

歧視 休士頓

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