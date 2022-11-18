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7歲童倒栽陳屍洗衣機 養父母涉虐殺 保釋金合計215萬

編譯組／綜合報導
涉嫌殺害養子的Thomas夫婦。（ABC電視台）
涉嫌殺害養子的Thomas夫婦。（ABC電視台）

德州斯普林（Spring）七歲兒童Troy Khoeler在2022年7月死亡，檢方調查後確認養父母Jemaine與Tiffany Thomas涉有重嫌，警方因此在15日逮捕兩人，初步訊問後兩人的保釋金合計達215萬元。如果兩人真的籌得出保釋金，他們也必須配戴GPS追蹤器，且不得接觸17歲以下的未成年人。

Thomas夫婦是在2019年收養Troy Khoeler，據稱Troy Khoeler有偷吃零食的習慣，因此遭到夫婦嚴格管教，但是方式可能不當，因此德州兒童保護局（CPS）之前已經兩度收到虐童檢舉，並發現小孩臉上確有傷痕。不過因為兒保局人力不足，且流動率非常高，因此最終沒有阻止憾事發生。

當地ABC電視台報導，Jemaine Thomas有出庭應訊，保釋金設為200萬元，罪嫌為加重謀殺。Tiffany Thomas因為有自殺傾向因此並未出庭，但是過失造成兒童受傷仍被認定有嫌疑，保釋金訂為15萬元。

Troy Khoeler是在7月28日凌晨被通報失蹤的，報案者為Tiffany Thomas。她當時宣稱凌晨5時返家時，小孩就不見了。但是Jemaine Thomas卻稱他前晚11時返家時，就已經不見。但因為之後Jemaine Thomas又改稱曾經看到小孩在客廳看電視，前後陳述不同因此引發警方懷疑。

之後的搜查中，警方發現Troy Khoeler衣著整齊地頭下腳上插在車庫洗衣機裡。根據進一步調查，在前晚之後，除了Thomas夫婦外，沒有其他人進出過家裡；法醫鑑定也發現，小孩遭到毆打、窒息，也有可能溺斃。開庭時才提出的事證還包括小孩前額與大腿出現瘀傷，洗衣機與走廊也發現小孩的血跡。

另外，Thomas夫婦互傳的手機簡訊也顯示過往的疑似虐童行為，包括Tiffany Thomas說她威脅要開火爐燒Troy Khoeler，然後小孩才承認偷吃了零食。Jemaine Thomas則顯示他要如何幹掉小孩的照片，包括以物體封死小孩的嘴鼻，然後把他壓到水裡。因此檢方認定，Troy Khoeler死於謀殺暴行。

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